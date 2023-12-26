П'ять знаків зодіаку зіткнуться з ревнощами на тижні

Коли Марс входить у знак Терезів, вплив на ревнощі серед знаків зодіаку стає значним. UAportal розповідає, що чекає Терезів, Скорпіонів, Тельців, Раків та Левів.

Терези

Терези можуть відчувати загострення ревнощів, коли Марс вступає в їхній знак. Претендентам гармонії потрібно буде керувати своїми володарськими нахилами і боротися з ревнивими емоціями, щоб зберегти рівновагу у своїх відносинах.

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Скорпіон

З переходом Марса у знак Терезів, Скорпіони посилюють свою емоційну глибину, зіштовхуючись із нападами ревнощів. Ці вразливі натури повинні покладатися на відкрите спілкування та побудову довіри, щоб приборкати свій власний характер та впоратися з емоційними переживаннями.

Телець

Тільці надають великого значення стабільності, безпеки та власності у відносинах. Входження Марса у знак Терезів породжує посилені хвилі ревнощів, з якими їм доводиться боротися. Встановлення балансу, зміцнення довіри та відкрите спілкування життєво важливі для Тельців у цей період.

Рак

Раки, відомі своєю глибокою чутливістю, відчувають посилення емоцій заздрості та володіння, коли Марс входить у знак Терезів. Для них дуже важливо надавати пріоритет самосвідомості, турботі про себе та чесне спілкування, щоб успішно долати та зцілятися від нападу ревнощів.

Лев

Потреба Левів у увазі та захваті відчиняє двері для ревнощів, коли Марс входить у знак Терезів. Бажаючи власності та визнання у відносинах, Леви повинні змістити акцент на самовираження, впевненість у собі та побудову довіри, щоб не дати ревнощів затьмарити їхні стосунки.

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