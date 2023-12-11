П'ять знаків зодіаку відчують втому цього тижня через входження Урана у Водолія

UAportal підготував гороскоп для Тельців, Раків, Терезів, Козерогів та Риб. Входження Урана у знак Водолія приносить зміни в енергетиці та її вплив на рівень втоми цих знаків зодіаку.

Телець

Тільці можуть відчути особливу втому цього тижня через входження Урана у Водолія. Їхній звичний розпорядок дня може бути порушений, що призведе до відчуття виснаження. Для людей, народжених під знаком Тельця, важливо зосередитись на відпочинку та турботі про себе, щоб відновити рівень енергії.

Рак

Раки можуть відчувати підвищену втому внаслідок входження Урана у знак Водолія. Емоційний вплив цього планетарного усунення може призвести до того, що Раки почуватимуться виснаженими та втомленими. Для боротьби з цим Ракам дуже важливо приділяти більше уваги турботі про себе та знаходити способи поповнення своєї емоційної енергії.

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Терези

Психічне занепокоєння та надмірні роздуми, викликані планетарним переходом, можуть призвести до виснаження. Щоб ефективно боротися зі втомою, людям, які народилися під знаком Терезів, слід шукати здорові виходи для своєї розумової енергії та практикувати техніки самодопомоги.

Козеріг

Козероги можуть відчувати підвищену втому, коли Уран починає свій шлях у Водолії. Порушення балансу між роботою та особистим життям, викликане цим планетарним вирівнюванням, може призвести до виснаження. Козерогам рекомендується встановити чіткі межі та розставити пріоритети у діяльності з догляду за собою, щоб упоратися зі втомою.

Риби

Риби можуть почуватися більш виснаженими, коли Уран входить у знак Водолія. Посилення емоційної чутливості та подальший витік енергії можуть призвести до підвищеної втоми. Для вирішення цієї проблеми людям, які народилися під знаком Риб, важливо займатися діяльністю, що сприяє розслабленню.

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