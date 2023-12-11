П'ять знаків зодіаку відчують небувалу активність цього тижня

UAportal підготував гороскоп для Овнів, Левів, Стрільців, Водоліїв та Терезів. Дізнайтеся про енергію та динамічну природу цих знаків зодіаку, які будуть найактивнішими цього тижня.

Овен

Овни, відомі своєю високою енергією та націленістю на дію, можуть відчути ще сильніше бажання активно займатися різними аспектами свого життя із входженням Урана у знак Водолія цього тижня.

Лев

Леви, від природи схильні до того, щоб бути в центрі уваги, можуть знайти більше можливостей блищати та зачаровувати інших, коли Уран знаходиться у Водолії.

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Стрілець

З недавнім входженням Урана у знак Водолія Стрільці можуть випробувати посилене почуття подорожі та цікавості, що спонукає їх розширювати свої горизонти та прагнути глибших знань.

Водолій

Як четвертий знак зодіаку, що вступає в енергетичну фазу з Ураном у Водолії, Водолії можуть відчути глибоке почуття звільнення та самовираження.

Терези

Терези під впливом входження Урана у знак Водолія можуть пережити період глибокого самоаналізу та прагнення до гармонії, відстоювання справедливості та створення більшого відчуття балансу у своєму житті.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

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