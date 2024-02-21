П'ять знаків зодіаку будуть найчутливішими на цьому тижні

UAportal підготував гороскоп для Дів, Терезів, Тельців, Водоліїв та Стрільців. Планетарний вступ Меркурія в знак Овна підвищує рівень чутливості певних знаків зодіаку цього тижня.

Діва

Меркурій, що входить в знак Овна, може викликати підвищену чутливість у Дів. Вони відомі своєю емоційною природою, і цей планетарний зсув може зробити їх ще більш вразливими. Обережність і емпатія будуть вкрай важливими при взаємодії з Дівами в цей період.

Терези

Терези можуть відчувати підвищену чутливість, особливо в стосунках. Конфлікти і напруженість можуть вплинути на них глибше, тому чітке і чесне спілкування має велике значення при взаємодії з Терезами.

Телець

Входження Меркурія в знак Овна може вплинути на чутливість Тельців, особливо перед обличчям змін і невизначеності. Стабільність і заспокоєння Тельців матимуть вирішальне значення для зменшення їхньої вразливості.

Водолій

Нинішній планетарний зсув може принести несподівану емоційну глибину для Водоліїв, що зробить їх більш чутливими до свого оточення. Надання їм безпечного простору для вираження своїх почуттів і думок матиме важливе значення для підтримки їх у цей час.

Стрілець

Чутливість Стрільців може посилитися, що спричинить сильніше прагнення до свободи. Визнання їхньої потреби в автономії та підтримка можуть допомогти їм впоратися з підвищеною вразливістю.