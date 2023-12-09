П'ять способів раз і на завжди позбутися мишей в будинку

UAportal з'ясував, як найкраще позбутися мишей за допомогою ефективних методів. Від використання м'ятної олії до сталевої вати – ці прості поради допоможуть вам запобігти проникненню мишей у ваш житловий простір.

Використання м'ятної олії

Сильний аромат м'яти є непривабливим для мишей і може діяти як природний репелент. Просто змочіть ватні кульки в м'ятній олії і розкладіть їх у місцях, де часто бувають миші.

Сталева вата як бар'єр

Один з простих і ефективних способів відлякування мишей - використання сталевої вати. Миші здатні протиснутися навіть крізь найменші щілини, тому заповнення будь-яких отворів сталевою ватою не дасть їм змоги проникнути всередину.

Ультразвукові відлякувачі

Ще одним методом відлякування мишей є використання ультразвукових відлякувачів. Ці пристрої випромінюють високочастотні звуки, які не чутні для людини, але дратують мишей. Просто увімкніть ці пристрої в розетки в місцях, де є миші, і вони будуть випромінювати безперервні звукові хвилі, які відлякують мишей.

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Розчин аміаку

Аміаковий розчин відомий своєю ефективністю як засіб проти мишей. Його сильний запах може виявитися надзвичайно неприємним для цих гризунів. Миші спираються на свій винятковий нюх, тому аміак може стати ефективним засобом.

Суміш харчової соди та цукру

Для ефективного відлякування мишей використовують простий саморобний засіб, що базується на поєднанні харчової соди та цукру. Запах цукру приваблює мишей, які після його споживання навіть не підозрюють про наявність харчової соди, що стає для них летальним фактором. Така комбінація виявляється надзвичайно ефективною у боротьбі з цими гризунами без великих зусиль.

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