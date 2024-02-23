П'ять порад, що допоможуть в догляді за лезами ножів

Коли мова заходить про догляд за лезами, це не лише про збереження їхньої гостроти, а й про збереження їхньої ефективності та тривалості служби. UAportal підготував декілька порад, що допоможуть продовжити життя ножів та ножиць.

Використання точильного каменю

Щоб заточити ножиці, чи ножі, самостійно, одна з ефективних порад – використовувати точильний камінь. Точильний камінь слід покласти на рівну поверхню, а потім щільно притиснути лезо до каменю під кутом 20 градусів. Металом слід ковзати по довжині каменю, дотримуючись постійного кута і злегка натискаючи на нього.

Використання алюмінієвої фольги

Ще одна порада щодо самостійного заточування лез – використання алюмінієвої фольги. Візьміть аркуш алюмінієвої фольги і складіть його вчетверо. Потім лезом слід прорізати фольгу кілька разів. Абразивність фольги допоможе заточити метал, зробивши його знову готовим до використання.

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Використання наждачного паперу

Леза також можна заточити за допомогою наждачки. Слід вибрати дрібнозернистий наждачний папір і нарізати його смужками. Потім, в ньому, слід зробити декілька прорізів. Це допоможе видалити будь-які затуплені краї лез і знову зробити інструменти гострими.

Очищення лез

За допомогою тканини, змоченої в медичному спирті, очистіть леза від залишків бруду та інших забруднень. Це гарантуватиме, що заточується саме лезо, а не тільки залишки на ньому, що призведе до більш ефективного результату. Також дуже важливо ретельно просушити леза, щоб запобігти іржавінню після очищення.

Регулярне обслуговування

Після заточування леза слід зберігати в сухому, чистому місці, а перед кожним використанням перевіряти на наявність будь-яких пошкоджень. Дотримуючись простих профілактичних заходів, можна подовжити час між заточуваннями і довше зберігати інструменти гострими.

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