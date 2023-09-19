П'ять порад для правильного харчування: чим потрібно снідати

Початок дня з поживної їжі задає тон на весь день і забезпечує енергією, необхідною для виконання завдань. UAportal підготував статтю з різними порадами та ідеями щодо створення правильного сніданку. Дотримуючись цих рекомендацій, сніданок може стати смачною та поживною частиною щоденного раціону.

Поживні елементи

Білок допомагає людині відчувати себе ситою і задоволеною протягом усього ранку. Гарним джерелом білка можуть бути яйця або грецький йогурт.

Ще одна порада – включати цільнозернові продукти, такі як вівсянка або тости з цільної пшениці, які містять клітковину і складні вуглеводи, що забезпечують енергією.

Крім того, включення до сніданку фруктів і овочів може додати до раціону важливі вітаміни та мінерали. Також важливо, аби організм містив достатню кількість води.

Різноманітність

Замість того, щоб дотримуватися однієї і тієї ж рутини, можна спробувати поекспериментувати з різними рецептами та інгредієнтами. Урізноманітнюючи вибір сніданку, можна не тільки запобігти нудьзі, але й отримати широкий спектр поживних речовин.

Розмір пропорцій

Хоча може виникнути спокуса наїстися, найкраще практикувати контроль порцій. Слід прагнути до збалансованої тарілки, яка включає суміш білків, вуглеводів і здорових жирів.

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Наприклад, порція нежирного білка розміром з долоню, порція цільного зерна розміром з кулак і порція корисних жирів, таких як авокадо або горіхи, розміром з великий палець.

Планувати і готувати їжу заздалегідь

Ранок може бути неспокійним, а готовий сніданок може заощадити час і гарантувати, що день почнеться з правильної ноги. Як приклад, вівсянку на ніч можна приготувати, змішавши вівсяні пластівці, молоко або йогурт, і додати до них ягоди або горіхи на вибір. Заготовки можна зберігати в холодильнику і насолоджуватися ними протягом тижня, роблячи сніданок легким і приємним.

Прислухатися до свого організму

Хоча важливо визначати пріоритетність сніданку, не менш важливо прислухатися до природних сигналів організму про голод. Якщо відчуття голоду відсутнє зранку, можна почекати, поки воно не з'явиться, щоб поїсти. Однак слід уникати повного пропуску сніданку, оскільки це може призвести до переїдання впродовж дня.

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