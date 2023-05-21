П'ять сімейних фільмів початку 2010-х років, які потрібно переглянути

UAportal підготував список із п'яти обов'язкових для перегляду фільмів початку 2010-х років, які пропонують чудові враження від сімейного перегляду.

Хроніки Нарнії: Підкорювач Зорі

Рейтинг IMDB: 6.3

Жанр: Пригоди/Фентезі

Країна: США

Тривалість: 113 хвилин

Рік: 2010

Продюсер: Марк Джонсон

Брати та сестри Певенсі повертаються до Нарнії, щоб допомогти королю Каспіану знайти сім загублених лордів. Вони вирушають у подорож через море на кораблі "Світанок", зустрічаючи на своєму шляху чарівних істот і небезпечні перешкоди.

Бридкий я

Рейтинг IMDB: 7.6

Жанр: Анімація/Комедія

Країна: США

Тривалість: 95 хвилин

Рік: 2010

Продюсер: Кріс Меледандрі

Суперлиходій Грю замишляє вкрасти Місяць за допомогою своїх поплічників. Однак його плани порушуються, коли він удочеряє трьох дівчаток-сиріт, які змінюють його погляди на життя.

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Рапунцель заплутана історія

Рейтинг IMDB: 7.7

Жанр: Анімація/Пригоди

Країна: США

Тривалість: 100 хв.

тРік: 2010

Продюсер: Рой Конлі

Рапунцель, юна принцеса з чарівним волоссям, замкнена у вежі злою відьмою. Вона мріє досліджувати світ за межами своєї вежі і, нарешті, отримує шанс зробити це, коли зустрічає чарівного злодія на ім'я Флінн Райдер.

Як приручити дракона

Рейтинг IMDB: 8.1

Жанр: Анімація/Пригоди

Країна: США

Тривалість: 98 хвилин

Рік: 2010

Продюсер: Бонні Арнольд

У світі, де вікінги та дракони ворогують, Ікінг, молодий вікінг, дружить із драконом на ім'я Беззубик. Разом вони вирушають на завдання, щоб урятувати своє село від небезпечної загрози.

Хлопець-каратист

Рейтинг IMDB: 6.2

Жанр: Екшн/Драма

Країна: США

Тривалість: 140 хвилин

Рік: 2010

Продюсер: Джеррі Вайнтрауб

Дре, маленький хлопчик, переїжджає з матір'ю до Китаю та намагається адаптуватися до нової обстановки. Він знаходить малоймовірного наставника в особі містера Хана, людини з технічного обслуговування, яка навчає його мистецтву кунг-фу та допомагає йому протистояти хуліганам.

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