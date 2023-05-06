П'ять мультфільмів, що найбільше запам'ятовуються: сподобається не тільки дітям

Мультфільми – не тільки для дітей, і UAportal підготував список з п'яти найкращих мультфільмів, що запам'ятовуються, знятих у 2019-2021 роках, які доводять це. Ці фільми не залишать глядача байдужими завдяки приголомшливим візуальним ефектам, захоплюючим історіям і персонажам, що запам'ятовуються.

Холодне серце 2

Рейтинг IMDB: 6.8

Жанр: Анімація, Пригоди, Комедія

Країна: США

Тривалість: 103 хвилини

Рік: 2019

Продюсер: Дженніфер Лі, Кріс Бак, Пітер Дель Віче

Фільм "Холодне серце 2" розповідає історію Ельзи, Анни, Крістоффа, Олафа та Свена, які вирушають у небезпечну подорож до зачарованого лісу, щоб знайти джерело магічних здібностей Ельзи та врятувати своє королівство від стародавнього прокляття.

Вперед

Рейтинг IMDB: 7.4

Жанр: Анімація, Пригоди, Комедія

Країна: США

Тривалість: 102 хвилини

Рік: 2020

Продюсер: Ден Скенлон, Корі Рей

Історія двох братів-ельфів, які вирушають у похід, щоб повернути свого покійного батька на один день за допомогою магічного палиці, але коли заклинання йде не за планом, вони повинні вирушити в небезпечну подорож, щоб завершити закляття.

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Тролі. Світовий тур

Рейтинг IMDB: 6.1

Жанр: Анімація, Пригоди, Комедія

Країна: США

Тривалість: 90 хвилин

Рік: 2020

Продюсер: Джина Шей

"Троллі. Світовий тур" – це історія Поппі та Бранча, які дізнаються, що їхній світ набагато більший, ніж вони думали, і що існують інші племена тролів, кожне з яких присвячене різним видам музики.

Душа

Рейтинг IMDB: 8.1

Жанр: Анімація, Пригоди, Комедія

Країна: США

Тривалість: 100 хвилин

Рік: 2020

Продюсер: Піт Доктер, Дана Мюррей

"Душа" – це історія Джо Гарднера, вчителя оркестру середньої школи, який отримує шанс грати у найкращому джаз-клубі міста. Однак у результаті нещасного випадку він потрапляє у Велике Пред, де має допомогти комусь знайти свою пристрасть і заробити на повернення на Землю.

Райя та останній дракон

Рейтинг IMDB: 7.4

Жанр: Анімація, Екшн, Пригоди

Країна: США

Тривалість: 107 хвилин

Рік: 2021

Продюсер: Оснат Шурер, Пітер Дель Віче

Фільм "Райя і останній дракон" розповідає історію Райї, молодої войовниці, яка намагається знайти останнього дракона та врятувати свій світ від стародавньої злої сили, яка загрожує знищити все.

Нагадаємо, раніше UAportal підготував добірку п'яти пригодницьких фільмів, випущених у період з 2003 по 2008 рік, які підкорили глядачів у всьому світі.

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