П'ять маловідомих фактів про Майкла Джексона

Майкл Джексон, широко відомий як один з найвидатніших співаків усіх часів, підкорив світ своєю музикою. Однак є кілька маловідомих фактів, які роблять його життя ще більш інтригуючим. UAportal зібрав 5 незвичайних фактів про Майкла Джексона, які обов'язково здивують.

Примусове музичне виховання

Батько Майкла Джексона, Джо Джексон, під час виховання змушував сина та його братів і сестер ретельно займатися музикою. Однак підхід Джо часто був суворим, вдаючись до фізичної дисципліни за будь-які помилки, допущені під час занять.

Таке виховання, що мало на меті вберегти дітей від негативних впливів, призвело до того, що вони були позбавлені звичайного соціального життя. Тиск, який чинився на Майкла, щоб досягти музичного успіху за таких обставин, спричинив величезне психологічне навантаження на нього.

Резиденція в парку розваг

Майкл Джексон перетворив своє ранчо, відоме як Неверленд, на унікальне поєднання будинку і ярмаркового майданчика. Разом із зоопарком, американськими гірками, залізницями, бамперами, колесом огляду та каруселлю.

Подарований слон

Елізабет Тейлор подарувала Майклу Джексону чудовий подарунок – азійського слона. Цей щедрий жест став подякою за те, що Джексон дозволив Тейлор провести її весілля на своєму ранчо. Ця велика тварина, на ім'я Гіпсі, важила приблизно 2 268 кг.

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Опіковий центр Майкла Джексона

У 1984 році під час зйомок рекламного ролика Pepsi сталася трагедія: пожежа, спричинена піротехнікою, охопила волосся Джексона, в результаті чого він отримав опіки другого ступеня на шкірі голови. Щоб приховати шрами, він зробив операцію з ринопластики. В обмін на досудове врегулювання питання компанія Pepsi виплатила Джексону певну компенсацію.

На знак подяки каліфорнійському медичному центру, який лікував його опіки, Джексон пожертвував значну суму – 1,5 мільйона доларів. На честь його щедрості медичний центр Бротмана було перейменовано на "Опіковий центр Майкла Джексона".

Зміна кольору шкіри

Одним з найбільш суперечливих аспектів зовнішності Джексона була різка зміна кольору його шкіри. Хоча його лікар стверджував, що це було пов'язано з вітиліго, шкірним захворюванням, що викликає порушення пігментації, багато теорій і спекуляцій оточують це питання.

Після його смерті розтин підтвердив діагноз вітиліго. Крім того, Джексон боровся з психічними розладами, в тому числі з дисморфією тіла, що, ймовірно, вплинуло на його трансформацію.

Нагадаємо, багато акторів і співаків вирішуються на пластичні операції, тому що часто для них це необхідність. Ми розповідали, як 7 знаменитих чоловіків, корегували свою зовнішність.

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