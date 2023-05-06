П'ять найкращих супергеройських фільмів, від яких відвисне щелепа

Фільми про супергероїв домінували у прокаті у 2018 році, глядачі прагнули побачити своїх улюблених героїв на великому екрані. UAportal склав список із п'яти найкращих фільмів про супергероїв 2018 року, які демонструють найкраще, що було знято цього року.

Чорна Пантера

Рейтинг IMDB: 7.3

Жанр: Супергерой

Країна: США

Тривалість: 2год 14хв

Рік: 2018

Продюсер: Marvel Studios

Фільм "Чорна пантера" розповідає історію Т'Чалли, нещодавно коронованого короля Ваканди, який має впоратися з труднощами керування своєю країною та одночасно боротися з могутнім ворогом.

Месники: Війна нескінченності

Рейтинг IMDB: 8.4

Жанр: Супергерой

Країна: США

Тривалість: 2год 29хв

Рік: 2018

Продюсер: Marvel Studios

У фільмі "Месники: Війна нескінченності" Месники та їхні союзники повинні об'єднатися, щоб завадити могутньому Таносу зібрати Камені нескінченності та знищити половину Всесвіту. Завдяки зірковому акторському складу та напруженим бойовим діям "Війна нескінченності" започаткувала епічне завершення першого десятиліття кінематографічного всесвіту Marvel.

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Дедпул 2

Рейтинг IMDB: 7.7

Жанр: Супергерой

Країна: США

Тривалість: 1год 59хв

Рік: 2018

Продюсер: Marvel Entertainment

У фільмі "Дедпул 2" мудрий найманець повинен захистити молодого мутанта від солдата, що подорожував у часі, на ім'я Кейбл. Завдяки своєму нешанобливому гумору та захоплюючому екшену фільм "Дедпул 2" став хітом як у глядачів, так і у критиків, закріпивши за персонажем місце одного з найпопулярніших героїв Marvel.

Суперсімейка 2

Рейтинг IMDB: 7.6

Жанр: Супергерой

Країна: США

Тривалість: 1год 58хв

Рік: 2018

Продюсер: Pixar Animation Studios

Фільм "Суперссімейка 2" відновлює дію першого фільму, в якому сім'я Парр продовжує балансувати між життям супергероїв та родиною з передмістя. Завдяки приголомшливій анімації та захоплюючому сюжету "Суперссімейка 2" стали довгоочікуваним продовженням, яке виправдало спадщину свого попередника.

Людина-мураха та Оса

Рейтинг IMDB: 7.1

Жанр: Супергерой

Країна: США

Тривалість: 1год 58хв

Рік: 2018

Продюсер: Marvel Studios

У фільмі "Людина-мурашка та Оса" Скотт Ленг об'єднується з новою Осою, Хоуп ван Дайн, щоб розкрити секрети свого минулого і спробувати зупинити нового могутнього лиходія. Завдяки веселому, легковажному тону та креативним екшн-послідовностям, "Людина-мурашка та Оса" виявився бажаним доповненням до кінематографічного всесвіту Marvel.

Нагадаємо, раніше UAportal підготував добірку п'яти пригодницьких фільмів, випущених у період з 2003 по 2008 рік, які підкорили глядачів у всьому світі.

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