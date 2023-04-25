П'ять найкращих комедійних фільмів: приготуйтеся сміятися від душі
UAportal підготував список із п'яти обов'язкових до перегляду комедійних фільмів, що вийшли в прокат у 2018-2021 роках. Ці комедійні фільми пропонують безліч унікальних та захоплюючих історій.
Нічні ігри
Рейтинг IMDB: 7.0/10
Жанр: Комедія, Злочин, Містерія
Країна: США
Тривалість: 1год 40хв
Рік: 2018
Продюсер: Джейсон Бейтман
"Нічні ігри" розповідає про групу друзів, які зібралися на вечір ігор, що швидко перетворюється на загадку вбивства. У міру того, як ніч триває, вони розуміють, що всі не так, як здається, і повинні працювати разом, щоб розгадати таємницю та врятувати свого друга.
Та ще парочка
Рейтинг IMDB: 6.8/10
Жанр: Комедія, Романтика
Країна: США
Тривалість: 2год 5хв
Рік: 2019
Продюсер: Сет Роген
Фільм "Та ще парочка" розповідає історію журналіста, який знову зустрічається зі своєю колишньою, яка наразі є державним секретарем Сполучених Штатів. У міру того, як вони налагоджують своє особисте та професійне життя, вони розуміють, що відчувають одне до одного почуття.
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Зависнути в Палм-Спрінгс
Рейтинг IMDB: 7.4/10
Жанр: Комедія, Романтика, Фентезі
Країна: США
Тривалість: 1год 30хв
Рік: 2020
Продюсер: Енді Семберг
Романтична комедія "Зависнути в Палм-Спрінгс" розповідає про двох гостей весілля, які застрягли в часовій петлі і змушені переживати один і той же день знову і знову. Намагаючись зрозуміти, як розірвати петлю, вони починають відчувати почуття одне до одного.
Барб і Зірка їдуть до Віста-дель-Мар
Рейтинг IMDB: 6.5/10
Жанр: Комедія
Країна: США
Тривалість: 1год 47хв
Рік: 2021
Продюсер: Крістен Віг
"Барб і Зірка їдуть у Віста-дель-Мар" розповідає про двох найкращих подруг, які вирушають у подорож у Віста-дель-Мар, штат Флорида. Там вони виявляються втягнутими в злодійську змову, мета якої – вбити всіх мешканців міста.
Французький вісник
Рейтинг IMDB: 7.3/10
Жанр: Комедія, Драма, Романтика
Країна: США
Тривалість: 1год 48хв
Рік: 2021
Продюсер: Вес Андерсон
"Французький вісник" – фільм Уеса Андерсона про групу журналістів, які працюють в американській газеті у Франції 20 століття. Це любовне послання до мистецтва журналістики та оповідання.
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