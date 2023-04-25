П'ять найкращих комедійних фільмів: приготуйтеся сміятися від душі

UAportal підготував список із п'яти обов'язкових до перегляду комедійних фільмів, що вийшли в прокат у 2018-2021 роках. Ці комедійні фільми пропонують безліч унікальних та захоплюючих історій.

Нічні ігри

Рейтинг IMDB: 7.0/10

Жанр: Комедія, Злочин, Містерія

Країна: США

Тривалість: 1год 40хв

Рік: 2018

Продюсер: Джейсон Бейтман

"Нічні ігри" розповідає про групу друзів, які зібралися на вечір ігор, що швидко перетворюється на загадку вбивства. У міру того, як ніч триває, вони розуміють, що всі не так, як здається, і повинні працювати разом, щоб розгадати таємницю та врятувати свого друга.

Та ще парочка

Рейтинг IMDB: 6.8/10

Жанр: Комедія, Романтика

Країна: США

Тривалість: 2год 5хв

Рік: 2019

Продюсер: Сет Роген

Фільм "Та ще парочка" розповідає історію журналіста, який знову зустрічається зі своєю колишньою, яка наразі є державним секретарем Сполучених Штатів. У міру того, як вони налагоджують своє особисте та професійне життя, вони розуміють, що відчувають одне до одного почуття.

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Зависнути в Палм-Спрінгс

Рейтинг IMDB: 7.4/10

Жанр: Комедія, Романтика, Фентезі

Країна: США

Тривалість: 1год 30хв

Рік: 2020

Продюсер: Енді Семберг

Романтична комедія "Зависнути в Палм-Спрінгс" розповідає про двох гостей весілля, які застрягли в часовій петлі і змушені переживати один і той же день знову і знову. Намагаючись зрозуміти, як розірвати петлю, вони починають відчувати почуття одне до одного.

Барб і Зірка їдуть до Віста-дель-Мар

Рейтинг IMDB: 6.5/10

Жанр: Комедія

Країна: США

Тривалість: 1год 47хв

Рік: 2021

Продюсер: Крістен Віг

"Барб і Зірка їдуть у Віста-дель-Мар" розповідає про двох найкращих подруг, які вирушають у подорож у Віста-дель-Мар, штат Флорида. Там вони виявляються втягнутими в злодійську змову, мета якої – вбити всіх мешканців міста.

Французький вісник

Рейтинг IMDB: 7.3/10

Жанр: Комедія, Драма, Романтика

Країна: США

Тривалість: 1год 48хв

Рік: 2021

Продюсер: Вес Андерсон

"Французький вісник" – фільм Уеса Андерсона про групу журналістів, які працюють в американській газеті у Франції 20 століття. Це любовне послання до мистецтва журналістики та оповідання.

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