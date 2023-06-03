П'ять найкращих фільмів жахів викличуть недитячий переляк

Фільми жахів завжди були улюбленим жанром серед кінолюбителів. UAportal підготував список із п'яти найкращих фільмів жахів, знятих у період з 2018 по 2021 рік, які зуміли підкорити глядачів.

Сонцестояння

Рейтинг IMDB: 7.1/10

Жанр: жахи, драма, містерія

Країна: США

Тривалість: 2год 28хв

Рік: 2019

Продюсер: A24

Група друзів вирушає у віддалене шведське село, щоб взяти участь у фестивалі, який проводиться раз у житті, але опиняється у пастці кошмару, коли свято перетворюється на щось зловісніше. Фільм "Сонцестояння" режисера Арі Астера – це чудове, але тривожне зображення горя, травми та втрати, яке залишить вас у трепеті.

Маяк

Рейтинг IMDB: 7.5/10

Жанр: Жахи, Драма, Фентезі

Країна: США

Тривалість: 1год 49хв

Рік: 2019

Продюсер: A24

Фільм "Маяк" розповідає про двох наглядачів маяка у виконанні Роберта Паттінсона та Віллема Дефо, які опиняються на віддаленому острові і поступово втрачають свідомість. Фільм режисера Роберта Еггерса – це сюрреалістичне та похмуре дослідження божевілля, одержимості та влади, яке не для людей зі слабкими нервами.

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Лікар Сон

Рейтинг IMDB: 7.3/10

Жанр: Жахи, Драма, Фентезі

Країна: США

Тривалість: 2год 31хв

Рік: 2019

Продюсер: Warner Bros.

Опис: Заснований на однойменному романі Стівена Кінга, фільм "Доктор Сон" розповідає історію Дена Торранса, який подорослішав, який повинен протистояти своїм демонам і захистити молоду дівчину зі схожими здібностями від культу, що прагне харчуватися їх енергією. Фільм режисера Майка Фланагана є гідним продовженням "Сяйво" і відрізняється приголомшливою грою Юена Мак Грегора.

Людина невидимка

Рейтинг IMDB: 7.1/10

Жанр: жахи, містика, наукова фантастика

Країна: Австралія

Тривалість: 2год 4хв

Рік: 2020

Продюсер: Universal Pictures

Фільм "Людина-невидимка" розповідає історію Сесілії, зіграної Елізабет Мосс, яка вважає, що її переслідує жорстокий колишній хлопець, який знайшов спосіб стати невидимим. Фільм режисера Лі Уеннелла – це напружене та захоплююче дослідження травми, газового освітлення та жахів домашнього насильства.

Сторожка

Рейтинг IMDB: 6.0/10

Жанр: жахи, драма, трилер

Країна: США

Тривалість: 1год 48хв

Рік: 2020

Продюсер: Neon

Фільм "Сторожка" розповідає про сім'ю, яка вирушає на різдвяні канікули у віддалений будиночок з новою дівчиною батька, але опиняється у пастці та мучить невидиму силу. Режисери Вероніка Франц і Северін Фіала зняли цей фільм у атмосфері, що леденить душу, досліджуючи горе, провину і жахи ізоляції.

Нагадаємо, раніше UAportal підготував добірку п'яти пригодницьких фільмів, випущених у період з 2003 по 2008 рік, які підкорили глядачів у всьому світі.

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