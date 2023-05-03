П'ять цікавих фактів про Джекі Чана, які мало кому відомі

У цій статті UAportal підготував п'ять цікавих фактів про Джекі Чана, які багато людей можуть не знати. Ці факти дозволять глибше зрозуміти життя, кар'єру та вплив Чана на кіноіндустрію.

Коротка інформація про Джекі Чана

Джекі Чан – гонконзький майстер бойових мистецтв, актор і режисер, який знявся у понад 150 фільмах. Він відомий своїм акробатичним стилем бою, комічним виконанням та інноваційними трюками. Чан отримав безліч нагород за свій внесок у кіноіндустрію, включаючи нагороду за життєві здобутки від Академії кіномистецтва у 2016 році.

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Факт 1

Чан народився в Гонконгу в 1954 році, його ім'я при народженні Чан Конг-Санг. Батьки дали йому прізвисько "Пао Пао", що в перекладі з китайської означає "гарматне ядро". Батьки Чана були біженцями від громадянської війни в Китаї і працювали кухарем та хатньою робітницею.

Факт 2

Чан розпочав свою кар'єру як каскадер у фільмах Брюса Лі "Кулак люті" та "Увійди до дракона". Пізніше він почав зніматися у своїх фільмах, таких як "П'яний майстер" і "Поліцейська історія". Чан відомий тим, що сам виконує свої трюки і за свою кар'єру отримав безліч травм.

Факт 3

Крім кінокар'єри, Чан є професійним співаком і випустив понад 20 альбомів різними мовами. Він також виконав тематичні пісні для кількох своїх фільмів, включаючи "Поліцейську історію" та "Грухот у Бронксі".

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Факт 4

Джекі є філантропом і пожертвував мільйони доларів на благодійність. У 1988 році він заснував Благодійний фонд Джекі Чана, який надає стипендії гонконзький молоді та допомагає у ліквідації наслідків стихійного лиха.

Факт 5

Актор є послом доброї волі ЮНІСЕФ і працює над підвищенням обізнаності з проблемами дітей та допомоги при стихійних лихах. Він також бере участь в екологічному русі та підтримує різні ініціативи щодо збереження природи.

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