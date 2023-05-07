П'ять фактів про Тома Круза: чим актор відрізняється від інших зірок

Том Круз – всесвітньо відомий актор, відомий своїми ролями у таких фільмах, як "Місія: Нездійсненна", "Топ Ган" та "Джеррі Магуайр". UAportal підготував список із п'яти цікавих та маловідомих фактів про цю ікону Голлівуду.

Факт 1

Том Круз не є його ім'ям під час народження. Він народився Томасом Крузом Мапотером IV у Сіракузах, штат Нью-Йорк, але пізніше змінив ім'я на Том Круз, коли розпочав свою акторську кар'єру. Нині він є одним із найвідоміших імен у Голлівуді.

Факт 2

Том – досвідчений пілот та має ліцензію приватного пілота. Він пристрасно любить авіацію і сам пілотував багато трюків у своїх фільмах.

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Факт 3

Він є відданим саєнтологом і є членом Церкви саєнтології з початку 1990-х років. Він публічно розповідав про свої переконання у цій релігії та брав участь у пропаганді її вчення.

Факт 4

Круз – один із найбільш високооплачуваних акторів Голлівуду. Його статки понад 600 мільйонів доларів, а збори від його фільмів по всьому світу перевищили 10 мільярдів доларів. Він також отримав безліч нагород, включаючи три премії "Золотий глобус" та три номінації на "Оскар".

Факт 5

Актор відомий тим, що сам виконує безліч трюків у своїх фільмах, включаючи підвішування на Бурдж-Халіфі в Дубаї, найвищій будівлі у світі, у фільмі "Місія: Нездійсненна – Протокол привид". Він має репутацію людини, яка сама розсуває кордони і виконує небезпечні трюки, що принесло їй повагу колег з кіноіндустрії.

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