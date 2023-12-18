П'ять фактів про Таїланд: Країна, зі столицею, що має найдовшу назву в світі

Таїланд – країна, яка магічно поєднує в собі багатовікову історію, неповторну культуру та неймовірну природну красу. Це екзотична держава, яка приваблює мільйони подорожуючих своєю гостинністю та розмаїттям вражень. UAportal підготував п'ять фактів про цю країну.

Батьківщина екстриму

Таїланд може похвалитися великим різноманіттям тваринного світу. Там можна зустріти кажана джмеля, найменшого у світі ссавця, який важить лише два грами. З іншого боку, у водах Таїланду можна побачити могутню китову акулу – величезну рибу вагою близько 20 тонн і завдовжки зі шкільний автобус.

Велика кількість святинь і храмів

Понад 35 000 святинь і храмів прикрашають ландшафти Таїланду. Це не дивно, адже буддизм, який сповідують понад 95% населення Таїланду, має значний вплив на культурне полотно країни.

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Занурення в традиції

Визначною подією, яку не можна пропустити, є фестиваль Сонгкран, яскраве святкування традиційного тайського Нового року, що відбувається щороку з 13 по 15 квітня. Місцеві жителі та іноземці беруть участь у величезній водній битві, озброєні водяними пістолетами, відрами та шлангами, радісно обливаючи всіх, хто потрапляє в поле зору.

Довга назва Бангкока

Місто Бангкок насправді має набагато довшу назву. На відміну від загальновживаної назви, повна і розлога назва столиці Таїланду звучить так: Крун Тхеп Маханакхон Амон Раттанакосін Махінтараюттхая Махаділок Пхоп Ноппарат Ратчатхані Буріром Удомратчанівет Махасатан Амон Піман Аватан Сатхіт Саккатхаттія Вітсанукам Прасіт.

Раніше Сіам

Раніше Таїланд був відомий як Сіам. До 1939 року країна мала цю назву.

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