П'ять фактів про Джонні Деппа: про що глядачі не здогадуються

Джонні Депп – знаменитий актор, який став відомим у Голлівуді. Він знявся в кількох блокбастерах, таких як "Пірати Карибського моря" та "Едвард руки-ножиці". Однак цей талановитий актор не обмежується лише своїми фільмами. UAportal підготував п'ять цікавих фактів про Джонні Деппа, які ви могли не знати.

Джонні боїться клоунів

Цей страх настільки сильний, що навіть не може дивитися на них по телевізору. В одному з інтерв'ю він розповів, що ця фобія розвинулася після того, як у дитинстві клоун подарував йому страшну іграшку.

Перш ніж стати актором, Депп був музикантом

Він грав на гітарі у рок-гурті "The Kids" у своєму рідному місті Оуенсборо, штат Кентуккі. Крім того, він грав в інших групах, таких як "Rock City Angels" та "P".

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Актор – затятий колекціонер ляльок Барбі

Він збирає рідкісні та вінтажні ляльки Барбі, у нього їх понад 2000. Джонні каже, що знаходить їх чарівними і навіть назвав одну зі своїх виробничих компаній "Infinitum Nihil", що в перекладі з латини означає "ніщо не вічне", на честь татуювання ляльки Барбі.

Депп вільно володіє французькою мовою

Він вивчив мову, коли зустрічався із французькою актрисою та співачкою Ванессою Параді, з якою у нього двоє дітей. Він також має нерухомість на півдні Франції, де зірка проводить багато часу.

Джонні Депп захоплюється Хантером С. Томпсоном, американським письменником та журналістом

Він зіграв Томпсона у фільмі "Страх і ненависть у Лас-Вегасі", а також виконав роль автора у фільмі "Ромовий щоденник". Він також був близьким другом Томпсона і навіть сплатив витрати на його похорон, коли той пішов із життя.

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