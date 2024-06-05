П'ять динамічних фільмів у жанрі бойовик, які варто подивитися

Uaportal підготував п'ять бойовиків, випущених між 2007 і 2010 роками. Ці фільми отримали схвальні відгуки критиків і стали пам'ятними творами у жанрі бойовика.

Темний лицар

IMDB Рейтинг: 9.0/10

Жанр: Бойовик/кримінал/драма

Країна: США

Продюсер: Крістофер Нолан

"Темний лицар" – це захопливий бойовик, дія якого розгортається в Готем-Сіті. У центрі сюжету – Бетмен у виконанні Крістіана Бейла, який стикається зі своїм найбільшим викликом – Джокером у виконанні Гіта Леджера. Джокер сіє хаос у місті, і Бетмен разом зі своїми союзниками, серед яких комісар Гордон і окружний прокурор Харві Дент, повинен зупинити панування терору Джокера.

Початок

IMDB Рейтинг: 8.8/10

Жанр: Бойовик/пригоди/фантастика

Країна: США

Продюсер: Крістофер Нолан

"Початок" – це захопливий бойовик, дія якого відбувається у світі, де снами можна маніпулювати. Історія розповідає про Дома Кобба (Леонардо Ді Капріо), вправного злодія, який спеціалізується на вилученні цінної інформації зі снів людей. Кобб отримує складне завдання – підкинути комусь ідею в голову, так звану "інкубацію". Коли Кобб і його команда пробираються крізь різні рівні сновидінь, вони стикаються з несподіваними перешкодами і власними внутрішніми демонами.

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Залізна людина

IMDB Рейтинг: 7.9/10

Жанр: Бойовик/пригоди/фантастика

Країна: США

Продюсер: Кевін Файгі

"Залізна людина" знайомить нас з Тоні Старком у виконанні Роберта Дауні-молодшого, генієм-мільярдером, який створює потужний обладунок для боротьби зі злом. Після того, як його захопили терористи, Старк використовує свою технологічну доблесть, щоб створити костюм Залізної людини і втекти. Після цього він розпочинає місію захисту світу від тих, хто прагне зловживати його технологіями.

Ультиматум Борна

IMDB Рейтинг: 8.0/10

Жанр: Бойовик/містика/трилер

Країна: США

Продюсер: Даг Лайман

"Ультиматум Борна" – третя частина серії фільмів про Борна, в якій Метт Деймон грає Джейсона Борна, колишнього найманого вбивцю ЦРУ, що страждає на амнезію. Борн прагне розкрити свою справжню особистість і таємниці свого минулого. Поки він уникає захоплення і протистоїть своїм ворогам, розкривається змова, яка сягає найвищих щаблів влади.

Район №9

IMDB Рейтинг: 7.9/10

Жанр: Бойовик/фантастика/трилер

Країна: Південна Африка

Продюсер: Пітер Джексон

"Район №9" – це гостросюжетний бойовик, дія якого розгортається у світі, де позаземні істоти висадилися на Землю. Історія розповідає про Вікуса ван де Мерве, якого грає Шарлто Коплі, урядового агента, якому доручено переселити прибульців до нового поселення. Однак, коли Вікус стикається з інопланетною речовиною, він зазнає трансформації, яка змушує його поставити під сумнів свою лояльність.

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