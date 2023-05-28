П'ять дитячих серіалів останніх років, які обов'язково варто подивитися

UAportal підготував список із п'яти обов'язкових для перегляду дитячих серіалів останніх років, кожен з яких принесе задоволення від перегляду як дітям, так і дорослим.

Зелені яйця та шинка

Рейтинг IMDB: 8.0

Жанр: Анімація, Пригоди, Комедія

Країна: США

Тривалість: 28 хв на епізод

Рік: 2019

Продюсер: Еллен ДеДженерес

Заснований на улюбленій книзі доктора Сьюза, серіал "Зелені яйця та шинка" розповідає про пригоди Сема-І-Ама та його друга Гая, які вирушають у подорож, щоб врятувати тварину, яка вмирає. Дорогою вони зустрічають безліч цікавих персонажів і пробують нові страви, а також навчаються дружбі і тому, як важливо куштувати нове.

Хільда

Рейтинг IMDB: 8.5

Жанр: Анімація, Пригоди, Сімейний

Країна: Велика Британія, Канада

Тривалість: 24 хв на епізод

Рік: 2018

Продюсер: Silvergate Media

Хільда – маленька дівчинка, яка живе у світі, наповненому чарівними істотами та фантастичними пригодами. Разом зі своїми друзями, Твігом та Альфуром, вона досліджує навколишній світ і засвоює цінні уроки хоробрості, доброти та дружби.

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Пригоди Кота в чоботях

Рейтинг IMDB: 6.7

Жанр: Анімація, Екшн, Пригоди

Країна: США

Тривалість: 22 хв на серію

Рік: 2015-2018

Продюсер: DreamWorks Animation Television

"Пригоди кота в чоботях" розповідає про сміливі пригоди та битви з небезпечними ворогами. По дорозі він зустрічає нових друзів та противників, намагаючись очистити своє ім'я та захистити жителів Сан-Лоренцо.

Місто героїв

Рейтинг IMDB: 7.2

Жанр: Анімація, бойовик, пригоди

Країна: США

Тривалість: 21 хв на епізод

Рік: 2017

Продюсер: Disney Television Animation

Серіал "Місто героїв" створено після подій хітового фільму та розповідає про подальші пригоди Хіро, Беймаксу та їхніх друзів. Разом вони стикаються з новими проблемами та лиходіями, захищаючи місто Сан-Франсокіо, і продовжують засвоювати цінні уроки командної роботи, дружби та завзятості.

Струмок Крейга

Рейтинг IMDB: 8.4

Жанр: Анімація, Пригоди, Комедія

Країна: США

Тривалість: 22 хв на епізод

Рік: 2018

Продюсер: Cartoon Network Studios

"Струмок Крейга" розповідає про пригоди Крейга та його друзів, які використовують свою уяву, щоб перетворити місцевий струмок на світ нескінченних можливостей. Дорогою вони засвоюють важливі уроки творчості, вирішення проблем та сили дружби.

Нагадаємо, раніше UAportal підготував добірку п'яти пригодницьких фільмів, випущених у період з 2003 по 2008 рік, які підкорили глядачів у всьому світі.

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