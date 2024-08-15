Мандри в бік Житомира. Що додати до відпочинку на Коростишівському кар’єрі

Вирушаючи по житомирській трасі додайте хоча б один поворот до своєї мандрівки. Житомирщина – місце сповнене легендами та цікавими місцями, що вразять око та зірвуть соцмережі. Якщо ви плануєте літній відпочинок на Коростишівському каньйоні сміливо відкривайте навігатор та отримуйте ще більше вражень під час відпочинку.

Цікавий історичний музей з ландшафтним парком та готелем. Джерело: https://uk.wikipedia.org/ Цікавий історичний музей з ландшафтним парком та готелем. Джерело: https://uk.wikipedia.org/

Замок Радомисль

Скарбниця історії друкарства та історичний туристичний об’єкт наділений низькою принад. Сьогодні замок сповнений життям від екскурсій та урочистих церемоній до фестивалів та мистецьких заходів. У замку діє музей української ікони, який налічує понад 5 000 експонатів. Замок має красиву архітектуру та огорнений в зелену паркову зону з водоймою, де можна погуляти та влаштувати пікнік. На території замку також діє готельний комплекс, де можна влаштувати романтичну втечу на вихідні, чи дозволити собі повноцінну відпустку в оточенні замкових стін та історичної атмосфери.

Вхідні квитки коштують від 70 до 150 грн (залежно від дня, віку та соціальної категорії), доступні також сімейні квитки від 170 до 320 грн (ціна змінюється залежно від кількості осіб та віку дітей). Діти віком до 6 років відвідують замок та екскурсії безкоштовно. На території замку та ландшафтного парку доступні додаткові розваги та майстер-класи. До прикладу можна покататися на човні, який вміщує до 4 осіб за 150 грн (з човна) або постріляти в лучно-арбалетному тирі за 50 грн (з особи).

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Історична пам'ятка сповнена легендами та цікавими атракціями. Джерело: https://zabytki.in.ua Історична пам'ятка сповнена легендами та цікавими атракціями. Джерело: https://zabytki.in.ua

Кармелітський монастир–фортеця

Локація де живуть легенди та мальовничі пейзажі. Кармелітський монастир–фортеця розташований у Бердичеві, усього в 40 км від Житомира. Це ціле містечко, де ви знайдете безліч історичних атракцій посеред яких головною принадою стоїть Монастир босих кармелітів (17 століття). Відвідати монастир можна абсолютно безкоштовно. Ви матимете можливість прогулятися як серед зовнішніх історичних лабіринтів, так і всередині. Поруч з монастирем розташована паркова зона та велика затока річки Гнилоп'ять, де можна відпочити теплим днем та насолодитися навколишньою тишею.

Невеликий спойлер: за легендою знаходячись у полоні Януш Тишкевич побачив сон, де монахи молилися за нього та його визволення. Звільнившись з полону та мандруючи Любліном він побачив тих самих монахів зі сну, та заснував для них монастир. Так було засновано Монастир босих кармелітів.

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Природні мальовничі ландшафти Древлянського парку. Джерело: https://korosten-rada.gov.ua/ Природні мальовничі ландшафти Древлянського парку. Джерело: https://korosten-rada.gov.ua/

Парк Древлянський – Коростень

За годину від Житомира розташовано невеличке містечко де можна застрягнути на всі вихідні. Головною перлиною локації є парк "Древлянський". Розташовуючись по обидва боки річки Уж парк чудово підходить для мальовничих літніх прогулянок та пейзажних фотосесій. На 8 га ви знайдете й альтанки для відпочинку, інстаграмні місточки та пам’ятники, фонтани та незвичайні ландшафтні ідеї. На території парку розміщено військово-історичний комплекс "Скеля", де можна взяти екскурсію та дізнатися більше про часи Другої Світової війни.

Парк входить в ТОП 12 найкращих парків України та порівнюється із "Софіївкою". Ви зможете побачити відомий пам’ятник деруну (національна страва регіону) та у вересні відвідати один з найсмачніших фестивалів в Україні.

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Там, де ваому намету та рюкзаку буде затишно й цікаво Словечансько–Овруцький кряж. Джерело: https://www.libertyspace.org.ua/ Там, де ваому намету та рюкзаку буде затишно й цікаво Словечансько–Овруцький кряж. Джерело: https://www.libertyspace.org.ua/

Словечансько–Овруцький кряж

Мальовнича локація на якій літній відпочинок буде мати всі свої принади. Заповідна зона малює пейзажі схожі на Закарпатські: зелені ліси, чиста прохолодна водойма та затишна тиша для аутентичного відпочинку в Україні.

Кряж має протяжність в 60 км, тож можна витратити трохи часу на пошук ідеального місця, а можна відвідати локацію за допомогою турфірм прямо з Житомира. Подейкують, що місцева рослинність "бачила динозаврів", а тварини, за чисельністю рідкісних видів можуть попасти до "Книги рекордів Гіннеса". Словечансько-Овруцький кряж – це місце для активного туристичного відпочинку з рюкзаками, походами, наметами та фотоапаратом, що не вимикається більш ніж на 5 хвилин.

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Політ в космос не виїжджаючи з Житомира. Джерело: https://rubryka.com/ Політ в космос не виїжджаючи з Житомира. Джерело: https://rubryka.com/

Музей космонавтики імені Корольова

Побувати у космосі та поринути у безмежний світ Зірок та Планет можна не виїжджаючи з Житомира. Дізнайтеся про історію космонавтики в Україні наочно. Серед експонатів можна буде побачити тварин, що були в космосі, доторкнутися до супутників і, навіть до місячного грунту. Одягніть скафандр та відчуйте себе мандрівником космосу. Діти із захопленням відвідують музей, аде інтерактивні кімнати допомагають перенести в космос з легкістю дитячої фантазії.

Міні ракети, що представлені в музеї є справжніми копіями великих космічних кораблів. Спорядження і прилади вражають своїми можливостями та вміннями. В музеї можна замовити екскурсії, а також різноманітні квести для дітей. Вартість вхідного квитка складає від 60 грн (дитячий) до 100 грн (дорослий), екскурсії можна замовити від 200 грн до 400 грн.

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