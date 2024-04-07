Подорожі космосом та магією: фільми-пригоди, які слід подивитися

Найкращі фільми у жанрі пригоди з 2005 по 2009 років

UAportal розповів про добірку з п'яти пригодницьких фільмів 2005-2009 років. Дізнайтеся про фільми, які захопили глядачів своїми цікавими сюжетами та епічними пейзажами.

"Гаррі Поттер і келих вогню"

Рейтинг IMDb: 7.7/10

Жанр: Пригоди, сімейний, фентезі

Країна виробництва: Великобританія, США

Тривалість: 157 хвилин

Рік: 2005

Головний продюсер: Девід Гейман

У фільмі "Гаррі Поттер і келих вогню", четвертій частині франшизи про Гаррі Поттера, Гаррі неохоче бере участь у небезпечному Тричаклунському турнірі. Разом зі своїми друзями Роном і Герміоною він стикається з численними випробуваннями і дізнається про моторошні таємниці, що ховаються у світі чарівників.

"Безславні виродки"

Рейтинг IMDb: 8.3/10

Жанр: Пригоди, драма, війна

Країна виробництва: США, Німеччина

Тривалість: 153 хвилини

Рік: 2009

Головний продюсер: Лоуренс Бендер

"Безславні виродки" розповідає про групу єврейсько-американських солдатів, які планують вбити нацистських лідерів в окупованій Німеччиною Франції під час Другої світової війни. Під час реалізації свого плану вони зустрічають молоду єврейську жінку, яка прагне помсти, що призводить до напруженої та захопливої сутички з їхніми ворогами.

"Апокаліпсис"

Рейтинг IMDb: 7.8/10

Жанр: бойовик, пригодницький, драма

Країна виробництва: США

Тривалість: 139 хвилин

Рік: 2006

Головний продюсер: Мел Гібсон

Фільм "Апокаліпсис" розповідає про подорож молодого мисливця на ім'я Ягуар Пау, який потрапляє у стародавню цивілізацію майя. Після того, як на його село було скоєно набіг, а його сім'ю захопили в полон, Ягуар Пау повинен вижити в жорстоких джунглях і протистояти нещадним воїнам, щоб захистити своїх близьких і здобути свободу.

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"Зоряні війни: Епізод 3 — Помста ситхів"

Рейтинг IMDb: 7.5/10

Жанр: Бойовик, пригоди, фентезі

Країна виробництва: США

Тривалість: 140 хвилин

Рік: 2005

Головний продюсер: Рік МакКаллум

"Зоряні війни: Епізод 3 – Помста ситхів" розповідає про трагічне падіння Енакіна Скайуокера, який з героїчного лицаря-джедая перетворюється на лорда ситхів Дарта Вейдера. Коли Війни клонів наближаються до завершення, вірність Енакіна зазнає серйозних змін, що призводить до вирішальної битви між джедаями та ситхами, яка, зрештою, визначає долю галактики.

"Зоряний пил"

Рейтинг IMDb: 7.6/10

Жанр: Пригоди, сімейний, фентезі

Країна виробництва: Великобританія, США, Ісландія

Тривалість: 127 хвилин

Рік: 2007

Головний продюсер: Метью Вон

Фільм розповідає чарівну історію юнака на ім'я Трістан, який вирушає в магічне царство на пошуки зірки, що впала. По дорозі він зустрічає міфічних істот, підступних відьом і відчуває справжнє кохання, яке не має меж. Трістан мусить подолати виклики та небезпеки, щоб захистити зірку та розгадати своє справжнє призначення.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про екшн-фільми, які покорили глядачів по всьому світу. Зокрема, ці фільми поклали шлях у майбутнє цього жанру.

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