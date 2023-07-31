Подорожі та відкриття чекають три знаки зодіаку у перший тиждень серпня: Гороскоп на 31 липня – 6 серпня

UAportal підготував гороскопи на тиждень 31 липня – 6 серпня, зосередивши увагу на астрологічних впливах та тому, як вони можуть вплинути на різні аспекти життя знаків зодіаку Козеріг, Водолій та Риби.

Козеріг

Козероги, що знаходяться під небесним впливом Нептуна в Козерогові, цього тижня відчують сплеск спраги мандрівок та незаперечне бажання вирушити назустріч новим пригодам. Всесвіт відчиняє двері для дослідження незвіданих територій, як зовнішніх, так і внутрішніх. Вас може потягнути в далекі країни, у пошуках нових вражень, які розширять ваш світогляд.

Прийміть цей космічний поштовх і дозвольте своїй цікавості направити вас до захоплюючих подорожей. Будь то спонтанна поїздка або ретельно спланована експедиція, Всесвіт підтримає вашу спрагу дослідження та пообіцяє збагачуючі зустрічі на цьому шляху.

Водолій

Водолії, оскільки Плутон у Водолії осяює своїм променистим світлом ваш авантюрний дух, цей тиждень пропонує щедрі можливості для подорожей та пригод. Настав час вирватися з рутини і поринути у незвідане. Дозвольте вашій інтуїції направляти вас, коли ви виходите із зони комфорту та вирушаєте у захоплюючі експедиції.

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Чи це одиночний похід з рюкзаком або групова пригода, Космос закликає вас шукати досвід, який розпалить вашу пристрасть до відкриттів. Будьте відкриті спонтанним обходам і несподіваним зустрічам, оскільки вони здатні принести глибоке зростання та спогади на все життя.

Риби

Риби, під впливом Сонця в Рибах Всесвіт манить вас у перетворюючі подорожі, що розширюють ваші горизонти. Цей тиждень пропонує вам шанс досліджувати нові сфери як фізичні, так і духовні. Можливо, вас потягне до містичних місць або до занять, які живлять ваше внутрішнє "я".

Скористайтеся можливостями для особистісного зростання, що відкриваються, коли ви виходите за межі своєї зони комфорту. Дозвольте космічній енергії направити вас до досвіду, що відповідає бажанням вашої душі. Занурюючись у нове оточення, ви виявите приховані скарби та відкриєте глибокі прозріння, які визначать вашу подальшу дорогу.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

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