Проживають люди різних національностей: цікаві факти про Ізраїль

UAportal підготував 5 фактів про Ізраїль, які можуть вас зацікавить. Країна може похвалитися великою кількістю культурних та історичних пам'яток, які зачаровують незліченну кількість відвідувачів.

Мовне розмаїття

Ізраїль визнає дві офіційні мови – іврит та арабську. Однак, через значний приплив радянських євреїв після розпаду СРСР, в країні також існує значна російськомовна громада.

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Валюта

Національна валюта Ізраїлю – новий ізраїльський шекель, що позначається як ILS. Ця грошова одиниця широко використовується по всій країні для фінансових операцій, що відображає економічну силу Ізраїлю.

Населення

Ізраїль охоплює різноманітне населення, що складається з різних національностей. Хоча євреї становлять значну частину населення, країна також є домом для безлічі людей, які походять з приблизно сімдесяти різних народів.

Довголіття та добробут

Ізраїль досяг значних успіхів у поліпшенні добробуту своїх громадян та довголітті. Примітно, що він входить до топ-10 країн світу за тривалістю життя, що відображає увагу держави до охорони здоров'я та якості життя.

Унікальний календар

Ізраїльський календар вносить особливий поворот у традиційний тижневий цикл. На відміну від загальноприйнятого понеділка, ізраїльський тиждень починається в неділю. Ця культурна відмінність додає відтінок унікальності повсякденному життю нації.

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