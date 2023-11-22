Прості методи усунення неприємних запахів у посудомийній машині

Посудомийна машина – важливий побутовий прилад, особливо для великих сімей, які люблять готувати та насолоджуватися смачними стравами. Однак згодом деякі господині можуть зіткнутися з неприємним запахом, що виходить із посудомийної машини. UAportal ділиться простими порадами, які допоможуть усунути цю проблему.

Лимон

Одним із ефективних методів є використання лимонів. Насамперед вичавіть з лимона сік. Потім покладіть залишки фрукта в посудомийну машину і запустіть на два-три цикли миття. Цієї простої процедури з лимоном достатньо, щоб нейтралізувати будь-які неприємні аромати.

Читайте також: Як підтримувати пральну машину в чистоті та свіжості: прості лайфхаки для догляду

Харчова сода

Ще одним доступним побутовим засобом для боротьби з неприємними запахами в посудомийній машині є харчова сода. Відома своїми винятковими властивостями з усунення запахів, сода добре допомагає, якщо посипати її на дно посудомийної машини та запустити цикл миття. Примітно, що після одного циклу проблема буде усунута.

Оцет

Оцет не лише бореться з неприємними запахами, а й допомагає усунути основну причину їхньої появи – накопичений жир. Щоб використовувати оцет як розчин, налийте його на дно посудомийної машини, завантажте посуд і запустіть цикл миття. Достатньо одного циклу з оцтом, щоб відновити приємний запах.

Нагадаємо, що UAportal підготував кілька простих порад, які допоможуть швидко та ефективно очистити ванну. Знадобляться харчова сода, оцет та лимонний сік.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал !