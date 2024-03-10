Проростити і зрізати: як підвищити врожайності картоплі за допомогою двох методів

Збільшення врожайності шляхом пророщування картоплі стало популярним і простим методом серед городників. UAportal розповів, що його метод не тільки забезпечує підвищення врожайності, а й дає можливість почати посадку вже в лютому. Пророщену картоплю можна навіть розрізати, щоб отримати більшу кількість життєздатного насіння.

Переваги пророщування картоплі

Хоча пророщування насіннєвої картоплі не є обов'язковим, воно має кілька переваг, які варто врахувати. Ось основні з них:

Прискорення вегетаційного періоду. Пророщування картоплі прискорює загальний процес росту, що дозволяє зібрати врожай раніше приблизно на 2-3 тижні.

Усунення неякісної картоплі. Пророщуючи бульби, будь-яку неякісну або пошкоджену картоплю, яка не проростає, можна легко ідентифікувати і відбракувати, гарантуючи, що вирощуються тільки здорові рослини.

Значне збільшення врожайності. Пророщування картоплі призводить до значного збільшення загальної продуктивності.

Щоб забезпечити успішне пророщування, вкрай важливо дотримуватися правильних процедур. Нехтування належними методами може призвести до отримання слабких або неефективних паростків, непридатних для росту.

Як успішно проростити картоплю в домашніх умовах. Існує два основних методи пророщування картоплі: з використанням світла і в темряві.

Світловий метод передбачає виконання певних кроків для успішного пророщування. Експерти рекомендують використовувати лотки для яєць для розміщення насіннєвих бульб, оскільки це дозволяє стеблам рости вертикально, не пошкоджуючи ніжні пагони. Пророщуючи картоплю в яскраво освітленому і теплому приміщенні, переконайтеся, що температура тримається вище +18°C (вдень) і вище +12°C (вночі). Пам'ятайте, що приблизно через місяць паростки досягають довжини близько 3 см, що свідчить про їхню готовність до висаджування.

Важливо зазначити, що при недостатньому освітленні та температурному режимі паростки можуть стати слабкими і тонкими, що негативно вплине на їхній ріст.

Читайте також: Коли та як потрібно висаджувати виноград, щоб отримати неймовірний врожай: поради дачників

З іншого боку, пророщування картоплі в темряві позбавляє потреби в постійному світлі та теплі. Цей метод передбачає розміщення насіннєвих бульб на вологій тирсі або вологому піску в ящику. Зберігайте ящик у темному та прохолодному місці без доступу світла протягом одного місяця.

Однак будьте обережні з потенційними недоліками цього методу. Якщо в ящику є інфіковані бульби, вологість може призвести до поширення хвороб серед усіх овочів, що зберігаються в ящику.

Переваги різання картоплі

Щоб ще більше збільшити врожайність, багато городників вирішують розрізати пророщену картоплю. Стратегічний поділ бульб не тільки забезпечує більше насіння, але й призводить до збільшення загального врожаю. Розрізати слід лише бульби з кількома паростковими вічками, переконавшись, що на кожній частині залишиться принаймні один паросток.

Нагадаємо, UAportal вже писав про те, як виростити тюльпани в лотках з-під яєць.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!

Зазвичай пророщену картоплю найкраще розрізати приблизно за два тижні до посадки на відведеній ділянці. За цей період на зрізаних поверхнях бульб утвориться захисна скоринка, що значно зменшить ймовірність гниття.