Профілактика та боротьба з павуками: що потрібно знати

UAportal підготував практичні поради щодо профілактики та боротьби з павуками. Ми підготували вичерпну інструкцію з практичними порадами щодо дій, які допоможуть захистити оселю від шкідників.

Один з найкращих способів захистити свій будинок від павуків – заклеїти всі потенційні точки входу. Перевірте, чи немає тріщин або зазорів навколо вікон, дверей і труб, і замажте їх.

Переконайтеся, що ваші москітні сітки в хорошому стані та надійно закріплені, щоб запобігти проникненню павуків. Крім того, подумайте про встановлення дверних завіс, щоб закрити щілини внизу дверей і не допустити потрапляння павуків всередину.

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Підтримуйте чистоту

Павуків приваблює безлад і темні кути, тому дуже важливо підтримувати чистоту і порядок у вашій оселі. Регулярно витирайте пил і пилососьте, щоб видалити павутину та її потенційні схованки. Звертайте увагу на такі місця, як підвали, горища та підпілля, оскільки вони, як правило, є привабливими для павуків.

Усуньте джерела їжі

Павуків також приваблюють місця з легкодоступними джерелами їжі. Зберігайте їжу в герметичних контейнерах і негайно прибирайте всі розлиті продукти та крихти.

Використовуйте природні засоби відлякування

На додаток до фізичних аспектів захисту від павуків, ви також можете використовувати природні відлякувачі. Павуки не люблять певні запахи, такі як м'ята, цитрусові та оцет. Змішайте кілька крапель ефірної олії з водою і розпиліть її вздовж підвіконь, дверних отворів та інших потенційних точок проникнення.

Раніше вчені показали, як паразит виривався з тіла павука.

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