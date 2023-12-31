Просунутий складний смартфон: Що очікувати від vivo X Fold 3 Pro

Чутки про майбутню серію складних смартфонів vivo, відому як vivo X Fold 3, вже давно гуляють інтернетом. UAportal розповідає про деякі подробиці флагманської моделі у цій лінійці.

Процесор

Цей потужний пристрій буде працювати на передовому процесорі Snapdragon 8 Gen 3, який обіцяє блискавичну та безперебійну роботу.

Дисплей

Однією з особливостей vivo X Fold 3 Pro є його основний дисплей, який демонструє заворожуючу LTPO-матрицю з частотою оновлення 120 Гц. Вона забезпечує неймовірно плавне зображення. Незалежно від того, чи ви переглядаєте вебсторінки, чи граєте в ігри, чи переглядаєте мультимедійний контент, дисплей зачарує вас своєю приголомшливою чіткістю.

Камера

Любителі фотографії оцінять можливості камери vivo X Fold 3 Pro. Смартфон буде оснащений 50-мегапіксельним основним сенсором, а саме Sony LYT-900. Він обіцяє виняткову якість зображення, а завдяки додатковій перевазі оптичної стабілізації зображення фотографії та відео будуть чіткими навіть у складних умовах зйомки.

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Зарядка

Щоб відповідати вимогам сучасних користувачів, vivo X Fold 3 Pro оснащений технологією швидкої зарядки. Завдяки підтримці потужності в 100 Вт, пристрій може швидко поповнити заряд акумулятора, щоб ви могли повернутися до роботи в найкоротші терміни.

Коли очікувати

Хоча точних деталей щодо анонсу vivo X Fold 3 Pro поки що небагато, інсайдери натякають, що презентація відбудеться у першому кварталі 2024 року. Любителі смартфонів і шанувальники технологій по всьому світу з нетерпінням чекають на флагман, який обіцяє зробити революцію у світі складних смартфонів.

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