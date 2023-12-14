Ознаки наближення морозів: 3 народні прикмети

Непередбачувані заморозки можуть стати неприємною несподіванкою. UAportal ділиться трьома народними прикметами, які вказують на можливість несподіваних заморозків.

1. Активний кіт

Слідкуйте за тонкими натяками від кота. Якщо він проявляє підвищену активність ввечері, це може свідчити про наближення похолодання. Зверніть увагу, якщо кіт шкребеться лапами об стіну – це може бути додатковою підказкою.

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2. Зграї птахів, що низько летять

Спостереження за зграями птахів, що летять на меншій висоті, ніж зазвичай, може слугувати ознакою неминучого зниження температури. Коли птахи летять ближче до землі, це часто означає ймовірність раптового похолодання або нічних заморозків.

3. Чайник, що дзижчить

Традиційні методи також можуть допомогти в прогнозуванні погоди. Зверніть увагу на те, як працює ваш чайник. Якщо очікуються сильні морози, ви можете помітити, що чайник гуде активніше, ніж зазвичай. Будьте уважні до цієї малопомітної зміни в роботі чайника, оскільки вона може дати цінну інформацію про погодні умови.

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