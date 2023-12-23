Приносить лише негатив: 4 речі у вашому домі, яких варто позбутися

На позитивну та негативну енергетику в домі впливають предмети, які в ньому знаходяться. Якщо відчуття втоми і смутку не покидає вас, можливо, настав час почати з ретельного прибирання будинку. UAportal розповідає, чому деякі предмети варто викинути з оселі.

Битий посуд і тріснуті дзеркала

Сколоті чашки та тарілки слід викидати без вагань. Вони можуть завдати потенційної шкоди. Крім того, бажано прибрати з дому дзеркала з тріщинами, щоб уникнути появи негативної енергії.

Опудала тварин

Опудала тварин часто розглядаються езотериками як об'єкти, що можуть притягувати неприємності в дім. Хоча багато хто сприймає їх як безневинні іграшки, вважається, що їхня енергетика може порушити позитивний потік енергії в приміщенні.

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Мотлох і сміття

Рекомендується періодично розбирати свій гардероб і прибирати всі непотрібні речі з житлового простору. Вони лише засмічують простір та руйнують атмосферу комфорту.

Предмети, пов'язані з неприємними спогадами

Дуже важливо, щоб ви не тримали вдома предмети, які викликають неприємні спогади або роздратування. Такі предмети можуть викликати негативні почуття і перешкоджати вашому загальному благополуччю. Обирайте житлове середовище, вільне від негативних емоційних асоціацій минулого.

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