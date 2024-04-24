Прикмети про хлібні крихти: чому їх не можна прибирати зі столу руками

Згідно з народними прикметами, крихти хліба не можна прибирати зі столу руками. UAportal розповідає про потенційні наслідки ігнорування цієї практики.

У багатьох випадках люди поспішно або ліниво прибирають крихти хліба зі столу руками. Однак народні повір'я застерігають від такої дії.

Історично виникли міфи, які пояснюють причини цього повір'я. Кажуть, що прибирання крихт руками може накликати на сім'ю серйозні неприємності, потенційно призвести до тривалих суперечок без швидкого вирішення. Крім того, якщо під час прибирання крихти падають на підлогу, прикмета говорить про неминучу сварку, хоча вона може статися не відразу.

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Вважається, що регулярне змітання крихт вручну накопичує негативну енергію, що зрештою призводить до нещасливих подій або переживань. Крім того, це повір'я припускає, що прибирання хлібних крихт зі столу рукою прирікає людину на фінансові труднощі та низку невдач у фінансових починаннях.

Інший забобон радить не залишати крихти на столі на ніч, оскільки вважається, що це накликає хвороби, погіршення здоров'я і відсутність успіху в різних починаннях.

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