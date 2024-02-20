Пригодницькі фільми, які викличуть низку емоцій під час перегляду

Приготуйтеся до гостросюжетного екшену, заворожуючих локацій та епічних фіналів. UAportal розповів про п'ять найкращих пригодницьких фільмів з 2019 по 2021 рік.

"Джуманджі: Наступний рівень"

Рейтинг IMDb: 6.6/10

Жанр: Бойовик, пригоди, комедія

Країна виробництва: США

Тривалість: 123 хвилини

Рік: 2019

Головний продюсер: Дуейн Джонсон

"Джуманджі: Наступний рівень" слідує за героями з попереднього фільму, коли вони повертаються до небезпечного світу Джуманджі. До гри приєднуються несподівані гравці, створюючи нові виклики та кумедні казуси. З новими рівнями, новими місцевостями та перешкодами, які потрібно подолати, вони повинні працювати разом, щоб вижити та завершити гру.

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"Месники: Війна нескінченності"

Рейтинг IMDb: 7.5/10

Жанр: Бойовик, пригоди, фантастика

Країна виробництва: США

Тривалість: 129 хвилин

Рік: 2019

Головний продюсер: Кевін Файґі

Фільм розповідає про Месників та їхніх союзників, які об'єднуються для боротьби з могутнім Таносом. Він прагне зібрати всі шість каменів нескінченності, щоб змінити всесвіт відповідно до своїх власних ідеалів. Месники, серед яких Залізна Людина, Капітан Америка, Тор, Чорна Вдова, Халк та багато інших, повинні об'єднатися, щоб зупинити Таноса і не дати йому здобути безмежну владу.

"Людина-павук: Далеко від дому"

Рейтинг IMDb: 7.5/10

Жанр: Бойовик, пригоди, фантастика

Країна виробництва: США

Тривалість: 129 хвилин

Рік: 2019

Головний продюсер: Кевін Файґі

Події фільму "Людина-павук: Далеко від дому" відбуваються після подій фільму "Месники: Фінал", коли Пітер Паркер, також відомий як Людина-павук, вирушає у шкільну подорож до Європи, сподіваючись відпочити від ролі супергероя. Однак його плани перериваються, коли таємничі істоти, яких називають Елементалами, починають сіяти хаос. Пітера вербує Нік Ф'юрі, і він об'єднується з новим супергероєм Містеріо, щоб зупинити загрозу.

"Рая та останній дракон"

Рейтинг IMDb: 7.4/10

Жанр: Анімація, бойовик, пригоди

Країна виробництва: США

Тривалість: 107 хвилин

Рік виробництва: 2021

Головний продюсер: Walt Disney Animation Studios

"Рая та останній дракон" – це сповнена екшену та душевності анімаційна пригода, події якої розгортаються у фентезійному королівстві Кумандра, де безстрашна воїнка Рая вирушає на пошуки останнього дракона. З надією перемогти давнє зло і відновити мир на своїй землі, Рая зустрічає на своєму шляху різних союзників і супротивників.

"Круїз у джунглях"

Рейтинг IMDb: 6.7/10

Жанр: Бойовик, пригоди, комедія

Країна виробництва: США

Тривалість:: 127 хвилин

Рік: 2021

Головний продюсер: Дуейн Джонсон

"Круїз у джунглях" – захопливий пригодницький фільм, дія якого розгортається на початку 20 століття. Фільм розповідає про харизматичного капітана Френка та відважну дослідницю Лілі, які вирушають в грандіозну подорож джунглями Амазонки на пошуки міфічного дерева з цілющими властивостями. По дорозі вони стикаються з небезпечними перешкодами, надприродними силами та іншими експедиціями зі зловісними намірами.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про екшн-фільми, які покорили глядачів по всьому світу. Зокрема, ці фільми поклали шлях у майбутнє цього жанру.

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