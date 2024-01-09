Вигадав свою мову: П'ять фактів про Джона Толкіна

UAportal підготував п'ять захоплюючих аспектів життя Джона Толкіна, що проливають світло на маловідомі грані легендарного автора. Здатність Толкіна поєднувати творчість і вченість у поєднанні з його чарівним почуттям гумору робить його безперечно унікальною постаттю у світі літератури.

Походження

Мало хто знає, що коріння Толкіна простягається аж до Південної Африки. Його батько, Артур Руел Толкін, працював у банківському секторі в Блумфонтейні, що зараз знаходиться у провінції Вільний штат.

3 січня 1892 року Джон Рональд Руел Толкін з'явився на світ у Блумфонтейні як старший син. Його молодший брат, Гіларі Артур Руел Толкін, народився в 1894 році.

Ентузіаст мови, заохочений своєю матір'ю

Захоплення Толкіна мовами запалила не хто інший, як його мати, Мейбл Толкін. Ще до того, як він почав здобувати формальну освіту, Мейбл познайомила його з основами латинської мови, розпаливши в ньому пристрасть до різних мовних засобів вираження, яка залишилася на все життя.

Епічна історія кохання Толкіна та Едіт

У віці 16 і 19 років, відповідно, Толкін і Едіт Братт перетнулися. Їхній перший зв'язок переріс у глибоку прихильність, але їхні стосунки, що поглиблювалися, зіткнулися з перешкодами. Отець Френсіс, опікун Толкіна, не схвалював їхнього союзу і наполягав на тому, щоб він зосередився виключно на навчанні.

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Згідно з цими суворими наказами, Толкіну було заборонено бачитися чи листуватися з Едіт протягом років його навчання. Минуло три довгих роки, перш ніж вони змогли возз'єднатися.

Мова на першому місці, історія – на другому

Творчий геній Толкіна виходив за межі оповідання. До 1917 року він розробив квенью, ельфійську мову великої витонченості, яка згодом дала поштовх до створення іншої ельфійської мови, відомої під назвою синдарин.

Почуття гумору

Невідомо для багатьох, що Толкін володів пустотливим і навіть грайливим почуттям гумору. Незважаючи на свою мудрість і вченість, він мав хист потурати шкільним веселощам. Згідно з розповідями Карпентера, Толкін час від часу вдягав вбрання англосаксонського воїна з сокирою і вигадливо ганявся за здивованими сусідами по дорозі, викликаючи у них одночасно і страх, і сміх.

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