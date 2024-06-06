Переваги та обмеження рулонного газону: що варто знати перед покупкою

Рулонний газон має ряд переваг і недоліків, які слід ретельно зважити перед ухваленням рішення. UAportal розглянув усі "за" і "проти" використання даного покриття.

Плюси

Невибагливість в обслуговуванні

Рулонний газон вимагає мінімального догляду в порівнянні з іншими типами.. Після укладання його потрібно регулярно поливати і періодично підстригати, щоб він виглядав пишним і зеленим. Це робить його зручним вибором для людей з активним способом життя.

Швидке покриття

Однією з найбільших переваг рулонного газону є те, що він забезпечує миттєвий покрив. Після його укладання з'являється красива зелена галявина без довгого очікування, поки проросте насіння трави. Це ідеальний варіант для тих, хто хоче отримати негайний результат і не бажає чекати, поки трава дозріє.

Контроль ерозії

Рулонний газон ефективно контролює ерозію ґрунту. Його щільна коренева система допомагає утримувати землю на місці, запобігаючи розмиванню на схилах. Це може бути особливо корисно для ділянок, схильних до стікання води.

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Мінуси

Початкова вартість

Одним з недоліків рулонного газону є його початкова вартість. Укладання може коштувати дорожче, ніж засів трави. Вартість включає в себе покупку дерну, а також процес укладання, який може потребувати професійної допомоги для правильного процесу.

Обмежена кількість сортів

Рулонний газон може мати обмежену кількість сортів у порівнянні з посівним. А саме може бути менше варіантів з точки зору типів і сортів трав, що може обмежити загальний вигляд і відчуття трави.

Укладання

Правильний монтаж і догляд за рулонним газоном мають вирішальне значення для його довгострокового успіху. Без належної підготовки та догляду він може не прижитися, що призведе до появи плям або нерівномірного росту.

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