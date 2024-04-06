Переваги та недоліки посуду з нержавіючої сталі: що варто знати при покупці

Посуд з нержавіючої сталі довговічний, легко миється і має сучасний вигляд, але також проблеми з теплопровідністю і вищу вартість. UAportal розповів про всі переваги та недоліки, які варто знати при покупці

Плюси

Довговічність. Посуд з нержавіючої сталі відомий своєю високою довговічністю, оскільки він витримує високі температури та стійкий до іржі та корозії. Це призводить до більш тривалого терміну служби в порівнянні з виробами, виготовленими з інших матеріалів.

Легко миється. Цей посуд легко чистити, зокрема його можна мити в посудомийній машині, і він не тьмяніє.

Сучасний вигляд. Посуд з нержавіючої сталі має сучасний і витончений вигляд. Він також має гладку і блискучу поверхню.

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Мінуси

Теплопровідність. Посуд з нержавіючої сталі має високу теплопровідність, що може призвести до нагрівання ручок під час приготування їжі.

Ціна. Вартість посуду з нержавіючої сталі може бути вищою порівняно з іншими матеріалами.

Схильний до подряпин. Хоча нержавіюча сталь довговічна, вона схильна до подряпин, якщо поводитися з нею необережно. З часом це може вплинути на естетичну привабливість.

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