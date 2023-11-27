Переваг та недоліків всесезонних шин: чи варто їх обирати
Завдяки економічно вигідним опціям і широкому спектру функцій, всесезонні шини є надійним і практичним рішенням для водіння протягом усього року. UAportal підготував комплексний огляд переваг і недоліків, щоб допомогти вам прийняти зважене рішення.
Переваги
- Надійне зчеплення:
У всесезонних шин надійне зчеплення з різними дорожніми покриттями, такими як сухе, мокре під час невеликого снігу.
- Зручність:
Їх не потрібно часто замінювати.
- Економічна вигода:
У порівнянні з окремими літніми та зимовими шинами, всесезонні не потрібно міняти кожного сезону, що значно економить гроші.
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Недоліки
- Гірше щеплення в екстремальних умовах:
Спеціалізовані шини можуть бути кращими в екстремальних погодних умовах і забезпечувати краще зчеплення з дорогою та керованість порівняно з всесезонними.
- Гірші характеристики в суворих погодних умовах:
Всесезонні шини можуть мати гірші характеристики в суворих зимових умовах, на льоду та снігу.
- Менший термін служби:
Всесезонні шини, як правило, зношуються швидше, ніж спеціалізовані, що призводить до скорочення терміну служби протектора.
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