Переваг та недоліків всесезонних шин: чи варто їх обирати

Завдяки економічно вигідним опціям і широкому спектру функцій, всесезонні шини є надійним і практичним рішенням для водіння протягом усього року. UAportal підготував комплексний огляд переваг і недоліків, щоб допомогти вам прийняти зважене рішення.

Переваги

Надійне зчеплення:

У всесезонних шин надійне зчеплення з різними дорожніми покриттями, такими як сухе, мокре під час невеликого снігу.

Зручність:

Їх не потрібно часто замінювати.

Економічна вигода:

У порівнянні з окремими літніми та зимовими шинами, всесезонні не потрібно міняти кожного сезону, що значно економить гроші.

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Недоліки

Гірше щеплення в екстремальних умовах:

Спеціалізовані шини можуть бути кращими в екстремальних погодних умовах і забезпечувати краще зчеплення з дорогою та керованість порівняно з всесезонними.

Гірші характеристики в суворих погодних умовах:

Всесезонні шини можуть мати гірші характеристики в суворих зимових умовах, на льоду та снігу.

Менший термін служби:

Всесезонні шини, як правило, зношуються швидше, ніж спеціалізовані, що призводить до скорочення терміну служби протектора.

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