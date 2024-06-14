Представники трьох знаків зодіаку отримають можливості в різних сферах життя

UAportal підготував гороскоп, у якому йдеться про вплив дорогоцінних каменів на три знаки зодіаку: Діва, Терези і Стрілець. Дізнаємося про силу діамантів, топазів і берилів, які можуть направляти і розширювати можливості людей.

Діва

Вважається, що діаманти захищають від чорного чаклунства, сварок, психічних і фізичних захворювань, розкривають таємниці і дарують владу. Ці дорогоцінні камені слугують захисним щитом, оберігаючи від негативних впливів і сприяючи ясності мислення. Для Дів сила діамантів посилить інтуїцію і розкриє приховані істини.

Терези

Топаз з його чарівними відтінками синього, золотистого, рожевого і червоного посилює інтуїцію і допомагає впливати на інших. Терези будуть природно притягувати енергію топазу, оскільки він посилює дипломатичні навички і сприяє гармонійним відносинам.

Стрілець

Берил з його яскравими зеленими відтінками буде резонувати зі Стрільцями. Вважається, що цей дорогоцінний камінь приносить удачу в коханні, допомагає в наукових пошуках і забезпечує захист у подорожах. Берил підсилює авантюрний дух і допитливість Стрільців. З силою берилу можна отримати новий досвід і розширити горизонти.