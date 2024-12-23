Святкова качка з яблуками і медом: рецепт

Мій улюблений рецепт на свята, який легко готувати і завжди смакує рідним.

Нумо готувати!

Дуже важливо запікати качку щільно закритою в гусятниці (або в іншій ємності щільно закритій фольгою), щоб вона не була сухою.

1 качка - моя 2,2 кг

70 г гірчиці (ніжна або середня)

80–90 г меду

6–7 середніх зелених яблук (найкраще Семиренка)

7 невеликих картоплин (можна додати моркву та коріння)

2 пачки приправ до м’яса – у складі вже є сіль, паприка, трішки томатів, цибуля, перець чилі, чорний перець, духмяний перець, кмин, лаврове листя, базилік, майоран, петрушка, гвоздика.

Качку промиваю, висушую рушником, обпалюю, видаляю залишки пір’я, відрізаю третю фалангу крила. Натираю спеціями.

Яблука очищаю від шкірки, розрізаю на 4–6 частин.

Мед змішую з гірчицею, додаю яблука, перемішую, фарширую ними качку. Залишком меду натираю качку зверху і бажано поставити її на ніч (можна й на 2), але хоча б на кілька годин. Треба пройтись маринадом та сіллю зі спеціями (яблука, що залишилися поруч із качкою).

Перед приготуванням дістаю качку з холоду. У гусятницю викладаю на дно картоплю та коріння (за бажанням). Зверху кладу качку та залишки яблук, поливаю маринадом, який стік із качки. Можна додати 70 г вина або води. Закриваю пергаментом і кришкою.

Ставлю в розігріту до 180 градусів духовку на 1 год, потім знижую температуру до 120 градусів і запікаю ще 3 год.

Після цього відкриваю фольгу, поливаю качку отриманим соком і піднімаю температуру до 200–220 градусів і доводжу до рум’яної скоринки.

Дістаю, збираю зайвий жир та смакуємо.

Поради:

Можна додати зернову гірчицю.

Запікати можна в будь-якій ємності, щільно закривши фольгою.

Якщо готуєте качку вдень, а свято ввечері, залиште її у духовці на 75 градусів, щільно закривши пергаментом і кришкою. Так качка може простояти 4-5 год, буде гарячою та дуже ніжною.

Напишіть, що ви готуєте на новорічні свята?