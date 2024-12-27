Правила харчування на свята

Нагадую, що свята - не привід безкінечно перекушувати) так, ми збираємось за столом, але не щоб наїстись, а розділити час разом

•••Вам не треба обирати тільки гедоністичне дозвілля без меж чи залишатись тільки ЗОЖником •••

Кілька нагадувань: