Правила харчування на свята
Нагадую, що свята - не привід безкінечно перекушувати) так, ми збираємось за столом, але не щоб наїстись, а розділити час разом
•••Вам не треба обирати тільки гедоністичне дозвілля без меж чи залишатись тільки ЗОЖником •••
Кілька нагадувань:
- сповільніть прийом їжі. Це не змагання) їжте в повільному темпі, не тримайте завжди виделку в руках, махові рухи до рота будуть часто автоматичними (увага тим хто швидко їсть)
- спачатку сфокусуйтесь на білку. Та салаті. Качка та зелений салат, риба та овочі, пучок руколи, м’ясо та зелень, сіфуд та салати з листям, цитрусами. Мідії, лососеві, ціла курка, оселедець. Тільки потім виділяйте місце на гарніри, важчі майонезні салати, пироги, тістечка, що там ще. Тіло вам подякує
- споживайте розумно. Якщо вже є алкоголь, обираєте якість, повільний темп, не забуваєте пити склинку води на келих вина
- насолоджуйтесь. Святкові вечері будуть відрізнятись від звичного раціону. Ну й що) вони - про тепло та коло своїх, а не правила. Нічого потім чистити, детоксити не треба. Посміхніться і йдіть на прогулянку.
- прогулянка взагалі дуже приємно не тільки наичує киснем, а й включає м’язи, стабілізує цукор крові. Від 20 хв і довше. Поїли-випили трохи більше - рухатись! Дайте кисню та активну прогулянку