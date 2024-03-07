Практичні хитрощі з господарським милом: 3 способи незвичного використання у повсякденному житті

Відкрийте для себе незвичайні, але корисні поради, які допоможуть максимально ефективно використовувати господарське мило. UAportal пропонує практичні та прості способи покращити процес прання та прибирання.

Натуральний освіжувач повітря

Замість штучних освіжувачів повітря кілька крапель улюбленої ефірної олії можна змішати з невеликою кількістю рідкого господарського мила та води у пляшці з розпилювачем. Отриманою сумішшю можна обприскувати штори, оббивку меблів та килими, щоб отримати свіжий аромат.

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Саморобний засіб для виведення плям

Щоб зробити саморобний засіб для виведення плям, змішайте столову ложку подрібненого господарського мила з водою, щоб утворилася паста. Потім цю суміш можна нанести на забруднені ділянки одягу і залишити на кілька хвилин, а потім випрати, як зазвичай. Домашній засіб для виведення плям ефективно справляється зі складними плямами, такими як жир, чорнило або плями від їжі.

Універсальний засіб для прання

Змішавши невелику кількість господарського мила з водою у пляшці з розпилювачем, ви отримаєте ефективний універсальний засіб для чищення. Цей розчин можна використовувати для чищення стільниць, раковин і як засіб для миття підлоги. Миючі властивості господарського мила допомагають розщеплювати жир і бруд, що робить його універсальною альтернативою комерційним засобам для чищення різних поверхонь у домі.

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