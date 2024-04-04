Пожовтіла розсада: перевірені способи усунення проблеми

Пожовтіла розсада починає непокоїти, однак не потрібно панікувати або викидати її. UAportal пропонує рішення, які допоможуть врятувати саджанці.

Чому рослина вʼяне

У природі рослини процвітають, коли їх листя містить хлорофіл, який не тільки надає їм характерного зеленого кольору, але й сприяє фотосинтезу. Коли рівень концентрації в листі знижується, це перешкоджає процесу фотосинтезу.

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Однією з поширених проблем, яку спостерігають садівники, є хлороз, що може спричинити в'янення і навіть загибель рослини. Цей стан може виникнути через інфекцію або інші фактори.

Основні неінфекційні причини хлорозу

1. Нестача поживних речовин у ґрунті.

2. Високий рівень лугу в землі.

3. Поганий дренаж ґрунту.

4. Пошкодження кореневої системи рослини при пересадці або діленні.

Дефіцит поживних речовин

Коли хлороз є наслідком нестачі певних поживних речовин у ґрунті, симптоми можуть проявлятися по-різному, залежно від того, про яку саме поживну речовину йдеться. Дуже важливо уважно спостерігати за зовнішнім виглядом рослини.

Усунення дисбалансу рН ґрунту

Іноді листя може жовтіти, незважаючи на те, що ґрунт містить всі необхідні поживні речовини. У таких ситуаціях земля може бути занадто лужною, що перешкоджає засвоєнню важливих елементів, таких як залізо та азот. Щоб виправити ситуацію, слід підкислити ґрунт, обережно поливши рослину біля коріння розчином азотної або ортофосфорної кислоти.

Запобігання перезволоженню

Важливо не перезволожувати розсаду, оскільки надлишок вологи також може спричинити пожовтіння. Належний дренаж відіграє вирішальну роль у підтримці здоров'я ваших саджанців.

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