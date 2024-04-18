Нащадки вовків: топ-5 цікавих фактів про собак, які можуть здивувати

Собаки – чарівні створіння, які є нашими вірними супутниками протягом тисячоліть. UAportal підготував 5 цікавих фактів про хвостатих друзів, які ви, можливо, не знали.

Нащадки вовків

Всупереч поширеній думці, собаки не є окремим видом, а радше нащадками вовків. Шляхом одомашнення люди перетворили хижаків на різноманітні породи, які ми маємо сьогодні.

Відмінний нюх

Однією з визначних характеристик собак є їхній винятковий нюх. Виявлено, що нюх собаки в 10 000-100 000 разів сильніший, ніж у людини. Ця неймовірна здатність дозволяє їм виявляти певні хвороби, знаходити зниклих людей і заборонені речовини.

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Мова тіла

Хоча собаки гавкають і виють, щоб дати про себе знати, значна частина їхньої комунікації відбувається за допомогою мови тіла. Виляння хвостом, положення вух та вираз обличчя передають різні повідомлення та емоції.

Собачі сни

Чи знали ви, що собаки, як і люди, бачать сни? Якщо ви коли-небудь помічали, що ваша собака смикається або рухає лапами під час сну, це ознака того, що вона бачить сновидіння.

Вони пам'ятають все

Собаки мають чудову пам'ять, що дозволяє їм запам'ятовувати події, місця та людей протягом тривалого часу. Саме тому вони можуть впізнавати своїх господарів навіть після багаторічної розлуки.

Нагадаємо, експерти Американського хімічного товариства пояснили, чому собакам не можна їсти шоколад.

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