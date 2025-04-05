Пісний майонез – ідеальне доповнення до весняних страв!
Такого рецепту ви ще ніде не бачили! Швидкий, простий і смачний – цей майонез чудово підійде для Великого посту та легких весняних салатів.
Спробуйте самі!
Інгредієнти:
Вода від консервованого нуту
Гірчиця
Сіль
Сік лимона
Олія
Приготування:
Всі інгредієнти помістіть у високу чашу.
Збийте блендером до однорідної густої маси.
Готово! Додавайте до улюблених салатів та смакуйте!
Швидко, просто, корисно!
Спробуй приготувати – і здивуй рідних новим смаком!