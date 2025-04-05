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Пісний майонез – ідеальне доповнення до весняних страв!

Алік Мкртчян

Пісний майонез – ідеальне доповнення до весняних страв!
Пісний майонез – ідеальне доповнення до весняних страв!

Такого рецепту ви ще ніде не бачили! Швидкий, простий і смачний – цей майонез чудово підійде для Великого посту та легких весняних салатів.

Спробуйте самі! 

Інгредієнти:

 Вода від консервованого нуту 

 Гірчиця 

 Сіль 

 Сік лимона 

 Олія 

Приготування:

 Всі інгредієнти помістіть у високу чашу.

 Збийте блендером до однорідної густої маси.

 Готово! Додавайте до улюблених салатів та смакуйте!

 Швидко, просто, корисно!

 Спробуй приготувати – і здивуй рідних новим смаком!

Джерело:instagram.com

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