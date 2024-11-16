Пончики в карамелі: почекайте сідати на дієту

Зібралися на дієту? Почекайте, спочатку приготуйте ці пончики.

Для тіста:

• Молоко тепле — 100 г;

• Дріжджі сухі — 1,5 ч.л;

• Борошно пшеничне — 260-300 г;

• Сіль — 0,5 ч.л;

• Цукор — 50 г;

• Яйця курячі — 1 шт;

• Вершкове масло — 50 г.

Для заварного крему з ваніллю:

• Молоко — 300 г;

• Яйця курячі — 1 шт;

• Крохмаль кукурудзяний — 20 г;

• Ванільний цукор — 8 г;

• Цукор — 30 г.

Для карамелі:

• Цукор — 200 г;

• Вода — 100 мл.

Спосіб приготування:

1. В чаші змішати всі складники й замішати тісто. Воно має бути мʼяке на дотик. При потребі додати борошна, щоб можна було сформувати кульку.

2. Для підняття тісто перекладаємо в миску, накриваємо плівкою.

3. В мікрохвильову піч ставимо маленьку миску з водою та ставимо на 2 хв на підігрів. Тепер сюди можна поставити тісто до підняття.

4. Розкачуємо підняте тісто, шаром до 1 см. Вирізаємо кільцем пончики. Накриваємо плівкою на 10-15 хв для того, щоб підійшло.

5. Смажимо у великій кількості олії при температурі 170-180° по 2 хвилини з кожного боку.

6. Цукор, яйце, крохмаль та ванільний цукор змішати у чаші за допомогою вінчика.

7. Молоко підігріти до паріння. Влити у цукрову яєчну масу та перемішати. Перелити в сотейник та заварити крем. Охолодити, накривши плівкою, щоб вона торкалася крему.

8. Начинити пончики.

9. Воду з цукром змішати в сотейнику та нагрівати на середньому вогні до 170-175°.

10. Однією стороною обережно занурити пончики в карамель.

P.S:Чим довше стоять пончики, тим карамель буде менш хрустка.