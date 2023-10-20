Допомога оточуючим та зв'язок чекають на трьох знаків зодіаку: Гороскоп на 21-22 жовтня

UAportal підготував гороскоп для Терезів, Овнів та Близнюків на вихідні 21-22 жовтня. Ці прогнози проливають світло те що, як чутливість, емпатія і лікування проявляються у житті трьох знаків.

Терези

Терези можуть виявити, що покладаються на свою чутливість та емпатію у спілкуванні з іншими людьми. Слід скористатися цією можливістю, щоб запропонувати підтримку та втіху тим, хто цього потребує. Слід виявити свою жалісну натуру і дозволити їй засяяти.

Терези можуть очікувати позитивних результатів у відносинах та соціальній взаємодії. Здатність слухати та розуміти інших дозволить легко вести складні розмови. Це чудовий час для того, щоб налагодити будь-які напружені стосунки та порозумітися.

Овен

Овнам гороскоп має на увазі можливості для особистісного зростання та самоаналізу. Це час, щоб зосередитися на своїх потребах та бажаннях. Слід знайти момент, щоб оцінити свої цілі та внести необхідні корективи. Можливо, вони відчують необхідність відійти від певних ситуацій та оцінити вплив на загальне самопочуття.

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Для Овнів гарний період для того, щоб розставити пріоритети у турботі про себе. Слід звертати увагу на будь-які тонкі знаки, які може подавати організм, та вживати необхідних заходів для їх усунення. Заняття, які приносять радість та розслаблення, допоможуть омолодити дух.

Близнюки

Близнюкам гороскоп пропонує шанс простягнути руку допомоги іншим. У них є природна здатність позитивно впливати на життя людей, тому рекомендується скористатися цією можливістю. Комунікативні навички та швидке мислення дозволять надавати слушні поради та підтримку.

Універсальність та адаптивність Близнюків виявлятимуться, коли вони вирішуватимуть різні завдання та проблеми. Слід бути відкритими до потреб оточуючих та пропонувати свою допомогу там, де вона потрібна.

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