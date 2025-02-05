Користь вершкового масла: цікаві деталі про продукт, які ви не знали

Канапки, печиво та інша випічка з вершковим маслом мають численних прихильників. Його смак не здатні імітувати жодні замінники. Але наскільки масло можна вважати складовим здорового харчування?

Вершкове масло є продуктом з білків і жирів, що містяться в молоці та вершках. Переважно виготовляється з коров'ячого молока, хоча може бути з молока овець, кіз, буйволів чи яків. Масло виробляється шляхом збивання свіжого або кислого молока, вершків чи перетворення високожирних вершків. Також в продукт іноді додають сіль і харчові барвники.

Хоча вершкове масло, яке містить багато калорій і насичених жирів, часто вважають шкідливим для здоров'я продуктом, науковці десятиліттями досліджують і обговорюють його користь для здоров'я. Результати деяких дослідження вказують на зв'язок між молочними продуктами з високим вмістом жиру, такими як вершкове масло, і меншою ймовірністю ожиріння, діабету та проблем із серцем.

Одна столова ложка несолоного вершкового масла містить 102 калорії, 12 грамів жирів, 0 грамів вуглеводів, клітковини, цукру та білків. Вершкове масло є джерелом вітамінів А, D, Е та кальцію.

ВИДИ ВЕРШКОВОГО МАСЛА

Вершкове масло буває різних видів, які можна використовувати для різних цілей.

Вершкове масло з молока тварин на трав'яному відгодовуванні

Виготовляється з молока корів, яким випасаються на пасовищі, а не харчуються високозерновими кормами. Воно має нижчий рівень насичених жирів і більше ненасичених жирів, ніж звичайне вершкове масло. Дослідження показують, що помірне споживання такого вершкового масла має більше переваг і менше ризиків, ніж споживання звичайного масла. Таке масло частіше можна придбати у невеликих фермерів.

В одній столовій ложці вершкового масла з трав'яного корму міститься 102 калорії, менш як 1 грам білка, 12 грамів жиру, менш як 1 грам вуглеводів, клітковини та цукру. Воно є багатим джерелом вітаміну К, омега-3 жирних кислот, кон'югованої лінолевої кислоти, бутирату, насичених жирів. А також вітаміну А, який пов'язаний з ймовірним зниженням ризику таких захворювань, як катаракта, діарея та рак молочної залози.

Збите масло

Звичайне вершкове масло можна збити за допомогою газу азоту, щоб додати йому об'єму. Збите вершкове масло найкраще підходить як намазка і не повинно використовуватися в рецептах. Воно має неоднорідну щільність, тож приготовані страви відрізнятимуться.

Вершкове масло зі зниженим вмістом жиру

Містить приблизно на 40% менше молочного жиру. Жир з коров'ячого молока замінюється водою і желатином. Оскільки цей тип масла містить більше води, не слід використовувати його для заміни звичайного вершкового масла у випічці або для смаження на сковороді.

Топлене масло (гхі)

Приготовляється шляхом відокремлення розтопленого вершкового масла від сухих молочних речовин і води. Має насичений горіховий смак і часто використовується в індійській кухні. Завдяки високій температурі димлення добре підходить для смаження та пасерування продуктів на високому вогні.

ПЕРЕВАГИ МАСЛА

У помірних кількостях вершкове масло може бути корисним. Воно багате на поживні речовини, такі як кальцій, необхідний для побудови кісток, і містить сполуки, пов'язані з меншим ризиком ожиріння. Невелика кількість вершкового масла також може бути частиною низьковуглеводної дієти, яка допомагає підтримувати вагу або схуднути швидше, ніж при дієті з низьким вмістом жирів.

Вершкове масло має й інші переваги для здоров'я:

Знижує ймовірність розвитку раку. У вершковому маслі міститься багато бета-каротину - сполуки, яку організм перетворює на вітамін А. Бета-каротин пов'язують зі зниженням ризику раку легень і простати.

Зберігає зір. Бета-каротин, що міститься у вершковому маслі, також сповільнює темпи втрати зору або вікової дегенерації жовтої плями.

Зміцнює кістки. Вершкове масло містить вітамін D, поживну речовину, життєво важливу для росту і розвитку кісток. У ньому також є кальцій, який необхідний для міцності кісток. Кальцій допомагає запобігти таким захворюванням, як остеопороз, що робить кістки слабкими та крихкими.

Сприятливо впливає на шкіру. Вершкове масло також містить вітамін Е, який відіграє важливу роль у здоров'ї шкіри. Він зменшує шкоду від ультрафіолетових сонячних променів, полегшує запалення шкіри та допомагає загоєнню ран.

ПОТЕНЦІЙНІ РИЗИКИ

Вершкове масло містить багато калорій і жирів, у тому числі насичених жирів, які пов'язані з серцевими захворюваннями. Тому цей продукт варто вживати з обережністю, особливо тим, хто має серцеві захворювання або прагне скоротити кількість калорій. Загалом рекомендують обмежити споживання насичених жирів.

ЧИМ ЗАМІНИТИ

Незалежно від того, чи готуєте ви з вершковим маслом їжу, чи хочете намастити його на хліб, існують альтернативи, які є більш корисними для здоров'я:

Масло какао

На смак нагадує шоколад, тому найкраще підходить для рецептів, які вже використовують шоколад як інгредієнт. Какао-масло має 100% жирність. Використовуйте його менше, ніж у рецептах, які передбачають використання вершкового масла, оскільки вершкове масло має лише 80% жирності.

Горіхові масла

Можна змішати кеш'ю, арахісове або мигдальне масло з цукром для швидкого приготування основи для печива. Завдяки своїй густоті та насиченості, горіхове масло часто імітує консистенцію вершкового масла у випічці.

Авокадо

Завдяки кремоподібній текстурі та м'якому смаку, авокадо чудово підходить для десертів. Стиглий і м'який плід можна використовувати для випічки, однак найкраще використовувати тісто одразу після змішування.

Аквафаба

Рідину з консервованого нуту можна збити, щоб зробити аквафабу, альтернативу яєчним білкам. Якщо змішати цю речовину з олією, вона стає безмолочним майонезом і гарною альтернативою вершковому маслу. З аквафаби можна приготувати такі страви, як безе, крем, макаруни, соуси, зефір, морозиво, глазур, веганські збиті вершки. А також будь-яку випічку, до складу якої входять яйця.

На хліб замість вершкового масла можна намастити пюре з авокадо, хумус чи намазку, виготовлену з оливковою олією першого віджиму.