Отримав найдивніший подарунок у світі: Топ-5 фактів про Чарльза Дарвіна

Коли на думку спадає ім'я Чарльза Дарвіна, більшість людей одразу ж згадують його революційну теорію еволюції. Однак ця впливова постать відома не лише завдяки цьому. UAportal розповідає кілька фактів про Чарльза Дарвіна, які ви, можливо, ще не знали.

Зміна напрямку

Перш ніж зануритися у світ еволюційної біології, Дарвін розпочав свій науковий шлях у медичній школі. Народившись у родині лікарів, він вступив до Единбурзького університету у віці 16 років. Проте справжня пристрасть Дарвіна полягала не в медицині, що змусило його кинути навчання вже через два роки.

Екзотичний смак

Авантюрний дух Дарвіна поширився і на його кулінарні смаки. Під час навчання в Кембридзькому університеті він став членом Клубу ненажер, унікальної групи, яка потурала поїданню незнайомих та екзотичних тварин. Від яструбів до сов – Дарвін не боявся досліджувати кулінарну невідомість.

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Гора його імені

Мало хто може стверджувати, що отримав гору на день народження, але Дарвін був серед тих щасливчиків. На його 25-й день народження капітан Фіц-рой з корабля "Бігль" подарував Дарвіну гору заввишки 2 488 метрів (8 163 фути). Розташована в гірському масиві Кордильєра-Дарвін на Вогняній Землі, гора Дарвін є вічною даниною його значному внеску.

Проблеми зі здоров'ям

Протягом кар'єри, Дарвіна переслідували різні загадкові хвороби. Незважаючи на консультації з численними лікарями, він мовчки терпів біль, так і не знайшовши остаточного лікування.

Вибачення від Англіканської церкви через століття

Дарвін зіткнувся зі значним скептицизмом і критикою, особливо з боку релігійних кіл, щодо своєї теорії еволюції. Одним з таких критиків була Англіканська церква. Через 126 років після його новаторської роботи церква публічно вибачилася за неправильне тлумачення внеску Дарвіна в науку, тим самим визнавши своє нерозуміння батька еволюції.

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