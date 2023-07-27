Повня відкриє 'браму пекла': чим небезпечне 1 серпня і до яких потрясінь готуватися

Повню, яка відбудеться 1 серпня 2023 року, в Китаї називають Голодним примарним Місяцем. Вважається, що в цю дату відкриваються "брама пекла", і душі померлих починають блукати світом. Цей день небезпечний тим, що проявляються темні куточки людських душ – і деякі здатні на вчинки, про які дуже шкодуватимуть.

За словами астрологів, повня у повітряному знаку Водолія принесе не лише проблеми зі сном. Це буде справжній вітер змін та ураган емоцій, оскільки Водолієм керує Уран, планета пробудження.

Уран і Водолій посилять потребу в радикальних змінах – у цю повню відкриється те, що має бути розкрито. Це може стосуватися як професійних, так і сімейних стосунків. Ви можете бути шоковані своїми висновками, але сприймайте їх як крок на краще. Позбавтеся всього, що заважає вам бути собою.

У повню можливе загострення депресивних станів, можуть нагадати про себе і проблеми зі здоров'ям, зокрема відбувається зниження швидкості обміну речовин, що негативно позначається на стану крові. Також збільшується ризик захворювань шлунково-кишкового тракту та отруєнь.

Найкраще відмовитися в повню від вживання алкоголю, перегляду фільмів жахів та термінових хірургічних операцій. Не варто давати гроші в борг. Для початку масштабних проєктів також не найсприятливіший час.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали найщасливіші дні для всіх знаків зодіаку у липні, коли мрії можуть здійснитись.

За їхніми словами, другий місяць літа стане доленосним періодом для деяких уродженців зодіакального кола – якщо на одних чекає фінансовий успіх, то інші знайдуть щастя в коханні. Однак для цього доведеться проявити сміливість та рішучість.

Також астрологи стверджують, що люди, народжені у певний час, частіше страждають від подібних захворювань. Деякі схильні до проблем із серцем, інші – з нервовою системою. Читайте детальніше.