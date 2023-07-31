Повний місяць 1 серпня: ритуали та обряди, які точно спрацюють

В езотериці повний місяць вважається найпотужнішим і найсприятливішим днем кожного місячного циклу. Вважається, що в цю небесну фазу будь-який ритуал або обряд, який проводиться, несе в собі потенціал великого успіху та прояву.

Крім того, сприятливий вплив повного місяця поширюється на три дні до і після його піку, що дає можливість посилити свої можливості. Три ритуали та обряди можна проводити в повний місяць, щоб скористатися його перетворюючою силою.

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Ритуал зі склянкою для виконання бажань

Вибирайте джерельну або мінеральну воду, оскільки вони часто вважаються чистими та зарядженими життєвою силою. Почніть із формулювання чіткого та щирого бажання, висловлюючи його з усією щирістю.

Вимовте бажання вголос, спрямовуючи свій намір у воду у склянці. Потім поставте склянку на підвіконня, щоб місячне сяйво відбивалося на поверхні води.

Навіть якщо місяця не видно, вірте, що місячне світло огортає вашу воду своєю сяючою енергією. Залишіть склянку на ніч у місячному сяйві. Вранці випийте воду, подумки уявляючи, що ваше бажання вже здійснилося.

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Обряд для покращення пам'яті

Коли настане вечір і на небі з'явиться повний місяць, запаліть білу свічку, що символізує чистоту та ясність. Розташуйтеся біля вікна, щоб місячне світло освітлювало навколишній простір. Закрийте ненадовго очі, концентруючи думки, а потім зверніться до Місяця, як до шановного наставника.

Чемно попросіть світило про допомогу в покращенні пам'яті та сприйнятті інформації. Небагато помедитуйте над цим наміром, відчуваючи, як місячна мудрість наповнює вас проникливістю. Після того як ви приймете керівництво Місяця, погасіть свічку.

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Ритуал для посилення жіночності

Щоб встановити глибший зв'язок зі своєю внутрішньою жіночою енергією, приготуйте заспокійливу ритуальну ванну. Наповніть її водою і, використовуючи прозору посудину, наберіть трохи води з ванни. Поставте посудину на підвіконня, щоб місячне світло наситило його місячною силою.

Через деякий час вилити благословенну місяцем воду назад у ванну. Занурюючись у воду, запаліть білу свічку, що символізує чистоту та місячну благодать. З кожною миттю занурення у воду відчувайте, як місячна енергія обіймає вас, дарує спокій і живить вашу жіночність.

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