Корисний рибний пиріг з томатами та спаржею

Все швидко, легко та просто! Друзі, я продовжую знімати для вас смачні рецепти для всієї родини💛Цей пиріг вийшов просто чудовим! Знаю, сезон спаржі вже добігає кінця, але зберігайте рецепт, він вам 100% знадобиться

1 кг листкового тіста

500 г спаржі

400 г червоної риби

200 г сметани

50 г яєць (1 шт.)

125 г сиру моцарела

120 г томатів черрі

50 г сиру пармезан

сіль (за смаком)

Технологія приготування:

Підготуємо спаржу. Миємо, чистимо та відрізаємо тверду частинку стебла (1-2 см).

Розрізаємо томати черрі навпіл, можна використовувати як звичайні томати, так і черрі.

Підготуємо червону рибу, її потрібно нарізати невеликими шматочками.

Змішуємо сметану з яйцем, додаємо сіль, перемішуємо виделкою до однорідності.

Збираємо пиріг. Кладемо на деко лист пергаменту, зверху викладаємо листкове тісто. Робимо проколи виделкою по всій поверхні тіста.

Виливаємо на тісто сметану з яйцем та розприділяємо.

Викладаємо спаржу.

Звержу викладаємо шматочки риби.

Нарізаємо моцарелу шматочками та викладаємо.

Додаємо половинки томатів та поливаємо оливковою олією.

Посипаємо сіллю та натертим пармезаном.

Ставимо пиріг випікатися в розігріту духовку до 200 градусів на 25 хвилин, режим - підігрів знизу та конвекція.

Дістаємо пиріг з духовки, чекаємо поки він трішечки охолоне та насолоджуємось.