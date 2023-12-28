Корисні порад, які спростять прибирання: Секрети досвідчених господинь
Підтримувати чистоту та порядок в оселі, можливо, не найцікавіше завдання, але це важливий аспект створення затишної домашньої атмосфери. Сучасні засоби для чищення не завжди забезпечують оптимальний результат, а використання побутової хімії може становити ризик для здоров'я. UAportal підготував 5 перевірених порад досвідчених домогосподарок, які допоможуть значно спростити процес прибирання.
Збереження кольору і форми тюлю
Тюль – це звичайна прикраса для вікон, яка зустрічається в більшості домівок. Однак, ефективно очистити його, зберігши при цьому колір і форму, може бути непросто. Щоб вирішити цю проблему, створіть інтенсивний розчин зі звичайної солі і занурте в нього тканину приблизно на 15 хвилин.
Лінолеум
Для ретельного очищення лінолеуму скористайтеся розчином, виготовленим з господарського мила. Нанесіть мильний розчин на підлогу, дайте йому повністю висохнути, а потім витріть вологою ганчіркою.
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Відновлення блиску скляного посуду
Навіть надійна посудомийна машина може не впоратися з відновленням краси скляного посуду. У таких випадках створіть "ванну" для посуду, використовуючи розчин солоної води. Замочіть скляний посуд на 10 хвилин, а потім промийте його водою, щоб отримати блискучий результат.
Усунення засмічень в каналізації
Забитий злив може бути проблемою, але її можна швидко вирішити. Приготуйте суміш столового оцту та харчової соди і залийте її в каналізацію. Залиште на 30 хвилин, а потім змийте гарячою водою.
Усунення запахів з килимів
Килими іноді можуть вбирати неприємні запахи. Щоб вирішити цю проблему, рівномірно посипте його харчовою содою і залиште його приблизно на 30 хвилин. Після цього за допомогою пилососа ретельно видаліть соду, залишивши килим свіжим і без запаху.
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